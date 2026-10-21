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李四川衝刺新北全天掃街 蘇巧慧將合體沈伯洋

聯合報／ 記者黃子騰張策葉德正／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天前往永和溪洲市場及勵行市場拜票，支持者送上象徵好運旺來的吉祥物品。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天前往永和溪洲市場及勵行市場拜票，支持者送上象徵好運旺來的吉祥物品。記者潘俊宏／攝影

新北市長選戰節奏加快，選將馬不停蹄衝刺，國民黨李四川昨行程橫跨早市、黃昏市場及夜市掃街，展現鐵人耐力，要設法觸及到更多市民。民進黨蘇巧慧攻進七星區，偕議員張錦豪成立萬里、金山聯合競總，預告將與台北市長參選人沈伯洋密集合體，拚雙北雙贏。

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李四川昨早到永和溪洲、勵行等市場掃街，一名獸醫師見李經過，放下手邊工作衝出診所要合照。李表示，永和地狹人稠、老舊社區多，將推動捷運中和光復線及「都更五夠力」政策，改善交通與居住環境。

李四川昨成立新北市環保大聯盟後援會，李說，投入公共工程四十年，深知在建設過程中廢棄物清理面臨的難題，能不能資源回收、該怎麼分類及焚化掩埋等，仰賴三大公會協助處理，未來當市長會與三大公會結合，全力協助各項廢棄物清運面臨的難題。

對沈伯洋近期規畫「市長，我不幹了」，要讓公務員及教師發聲。李四川說，他當四十年公務員，理解公務員處境最怕做事被人家抹黑，及不合理索資造成壓力，這才是公務員求去主因。

李強調，他與台北市長蔣萬安是做事的連線，有信心一起打贏選戰。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨上午深入七星區，出席與議員張錦豪的萬里、金山聯合競總成立大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨上午深入七星區，出席與議員張錦豪的萬里、金山聯合競總成立大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧昨深入七星區，與拚連任的市議員張錦豪合體，成立金山、萬里聯合競總。蘇說，金山、萬里有豐富的山海、漁業文化及觀光資源，將與張錦豪攜手合作，加速推動台六十二線延伸萬里、金山，改善北海岸交通路網，同時推動「新皇冠海岸」觀光計畫，結合在地漁業、溫泉及文化特色，帶動地方產業發展。

蘇巧慧也說，她會打造全運具友善的交通環境，針對自行車導入每五公里設置「智慧駐車間」，規畫打氣站與供水設施；未來市府也將與計程車司機業者合作，將計程車納入觀光與長照政策規畫，觀光客到北海岸旅遊更方便，也能深入地方，為行動不便長輩服務。

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