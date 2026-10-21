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不滿被批政治立場反覆 張啓楷告王美惠、姚立明違反選罷法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（前排中）不滿前立委姚立明日前為對手民進黨參選人王美惠站台時的言論，20日前往嘉義地檢署提告兩人涉違反選罷法等罪嫌。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（前排中）不滿前立委姚立明日前為對手民進黨參選人王美惠站台時的言論，20日前往嘉義地檢署提告兩人涉違反選罷法等罪嫌。記者李宗祐／攝影

藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷衝刺選情，昨辦廟口開講暨百工百業後援會成立大會，國民黨黨主席鄭麗文再度站台力挺，另，張啓楷不滿前立委姚立明為對手民進黨參選人王美惠站台時批他政治立場反覆，昨提告姚、王兩人涉違反選罷法等。

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對於提告，王美惠表示不對此事回應，尊重各方作法及意見，相關指控是否構成犯罪，仍待司法調查認定。

姚立明十一日出席王美惠競選總部成立，致詞以過去協助民眾黨前主席柯文哲參選台北市長的經歷，批評張啓楷政治立場反覆、趨炎附勢，並質疑張啓楷投入嘉市長選舉的動機。

張啓楷昨赴嘉義地檢署按鈴提告，他說，從未在二○一四年批評柯文哲，當年甚至曾邀請柯文哲及團隊上電視節目，而自己二○二四年在嘉市成立立委服務處兼任民眾黨嘉市黨部主委，並配合市長黃敏惠爭取治水預算等，更早在去年底就獲民眾黨徵召選市長、今年初參與藍白整合，並非臨時投入選舉。

張啓楷說，王美惠當晚在場卻未澄清姚立明的說法，相關影片事後仍持續傳播，要求姚、王公開道歉、下架相關影片，並於三大報登報澄清。

張啓楷昨晚辦造勢，鄭麗文說，張啓楷以前就是對市政最熟悉的記者，「他對嘉市的關心、爭取的預算，是超過你們嘉市選出的立委（指王美惠）」，若支持黃敏惠，這票就要投給張啓楷。黃敏惠說，張啓楷對嘉義關心她可以見證。

針對鄭麗文數度輔選張啓楷，王美惠表示，目前一切都按照既定步調進行。

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