快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市長選戰 柯志恩向陳鎮川請益 賴瑞隆勤跑路口拜票

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）向知名音樂製作人陳鎮川請益。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）向知名音樂製作人陳鎮川請益。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩繼拜會寬宏藝術董事長林建寰之後，再向天后張惠妹經紀人陳鎮川請益。柯志恩表示，高雄擁有場館與觀光人潮的優勢，從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，可創造長期商機與工作機會；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，昨天持續衝刺基層選票，除站路口拜票外，還發起「追風任務」號召選民幫他想號次口號，擴大社群影響力。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右五）勤站路口拜票，並號召選民幫他想抽籤號次口號。圖／賴瑞隆競辦提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右五）勤站路口拜票，並號召選民幫他想抽籤號次口號。圖／賴瑞隆競辦提供

高雄市長陳其邁成功打造演唱會經濟，國民黨柯志恩提出「演唱會經濟二．○」政見，向知名音樂經紀人、音樂製作人陳鎮川請益，他建議高雄可爭取國際巨星來台演出的首站，並持續爭取舉辦金曲、金馬、金鐘等「三金」頒獎典禮，希望展現高雄文化發展的更多可能。

「高雄不缺舞台，缺的是讓舞台延伸成產業的完整布局。」柯志恩指出，演唱會與大型展覽帶來的觀光人潮是良好基礎，但一次性的活動結束後，更關鍵的是能否留下人才、技術、企業與產業鏈。

柯志恩主張，透過大型活動實施地方採購加值，並建立在地演出產業認證平台，優先讓高雄在地的燈光、音響、舞台、影像製作與策展業者接單，共享演唱會經濟紅利；另外，希望透過文化人才計畫，培育五千名文化與影音製作人才，提供在地青年專業學習與職涯舞台。

賴瑞隆近日勤跑路口及市場掃街，昨天一早與左楠區、大岡山區市議員參選人站在高楠公路口，主攻基層選票，他說，感謝每一位經過的鄉親，不論是揮手、按喇叭，還是遠遠比讚，都是對他最直接的鼓勵，選戰倒數，他會繼續認真拜託每一票。

賴瑞隆曾於競選廣告中戴上粉紅色假髮化身「追星隆隆」，並以「正牌隆隆」身分，允諾更新場館設施，擴大演唱會經濟，「追星隆隆」也成為他最常亮相的角色，藉此拉近選民距離。

由於廿三日將舉行參選人號次抽籤，賴瑞隆昨號召選民幫他想口號，賴瑞隆說，抽完號次，就要有一句喊得響、記得住的口號，這次共有五個號次，諧音梗、台語、押韻都歡迎。透過社群參與擴大影響力。

2026九合一選舉 柯志恩 拜票 賴瑞隆 選戰 高市 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯志恩向陳鎮川請益 賴瑞隆籲民眾幫想號次口號

高雄獨立總工會8大勞動訴求 點名柯志恩、賴瑞隆表態

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

牛虎相爭！台中「國師」看面相：高雄市長之爭這生肖領先

相關新聞

新聞眼／司法正義 不該隨政黨變色

檢方大動作偵查，本意是捍衛司法正義，但選前頻頻出手，不免引發在野黨反擊。民進黨在野時抗議司法「辦綠不辦藍」，如今主客易位，藍白反過來質疑「辦藍不辦綠」。司法正義若隨執政黨而變色，將是民主社會最大的危機。

台東農路案 檢調帶走吳俊立 吳秀華憂選戰失焦

檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案持續延燒，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立列被告，檢調昨天自豐年機場將吳俊立帶走訊問；檢調並兵分多路，同步搜索吳的住家和吳秀華服務處。吳秀華昨說，尊重司法調查，但她質疑司法案件模糊選舉焦點。民進黨台東縣長參選人陳瑩說，吳秀華有責任把來龍去脈交代清楚，別轉移焦點喊政治迫害。

彰化謝典霖若延押 無緣本屆議長選舉

彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選遭羈押逾一個月，謝已登記參選下屆議員，服務團隊持續拜票，近日推出謝典霖與其母鄭汝芬合照，號召支持者「捍衛在地服務」，謝的競選總部預計十一月八日成立。謝典霖羈押期限於選前十天屆滿，若檢方聲請延押裁准，謝恐無法赴議會宣誓，也無法參與正副議長選舉。

台東交鋒 藍白轟司法介選 綠稱辦案不能停

國民黨台東縣長參選人吳秀華家族涉土地開發農路案疑雲，檢調昨天搜索吳秀華胞兄、吳俊立住家等處。國民黨立院黨團表示，檢調選在選前敏感時刻大動作搜索，令人懷疑司法介入選舉；民進黨團反駁，指案件早在七月底就已展開偵辦，不能因選舉將近，就要求檢調停止辦案。

高雄市長選戰 柯志恩向陳鎮川請益 賴瑞隆勤跑路口拜票

國民黨高雄市長參選人柯志恩繼拜會寬宏藝術董事長林建寰之後，再向天后張惠妹經紀人陳鎮川請益。柯志恩表示，高雄擁有場館與觀光人潮的優勢，從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，可創造長期商機與工作機會；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，昨天持續衝刺基層選票，除站路口拜票外，還發起「追風任務」號召選民幫他想號次口號，擴大社群影響力。

直球對決 蔣萬安喊話支持者 現在非常危急

台北市長戰況日趨激烈，國民黨參選人蔣萬安昨晚接受律師謝震武專訪，民進黨參選人沈伯洋也上媒體人王淺秋節目，都被視為意圖「破圈」。被問到原本是「一人要拉全黨」，現在感覺是「全黨要去救一人」，蔣萬安回應，整個局勢變化快速，希望所有支持者感受到現在非常危急，跟四、五月的時候不同，「這我們必須承認」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。