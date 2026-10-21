高雄市長選戰 柯志恩向陳鎮川請益 賴瑞隆勤跑路口拜票

國民黨高雄市長參選人柯志恩繼拜會寬宏藝術董事長林建寰之後，再向天后張惠妹經紀人陳鎮川請益。柯志恩表示，高雄擁有場館與觀光人潮的優勢，從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，可創造長期商機與工作機會；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，昨天持續衝刺基層選票，除站路口拜票外，還發起「追風任務」號召選民幫他想號次口號，擴大社群影響力。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右五）勤站路口拜票，並號召選民幫他想抽籤號次口號。圖／賴瑞隆競辦提供

高雄市長陳其邁成功打造演唱會經濟，國民黨柯志恩提出「演唱會經濟二．○」政見，向知名音樂經紀人、音樂製作人陳鎮川請益，他建議高雄可爭取國際巨星來台演出的首站，並持續爭取舉辦金曲、金馬、金鐘等「三金」頒獎典禮，希望展現高雄文化發展的更多可能。

「高雄不缺舞台，缺的是讓舞台延伸成產業的完整布局。」柯志恩指出，演唱會與大型展覽帶來的觀光人潮是良好基礎，但一次性的活動結束後，更關鍵的是能否留下人才、技術、企業與產業鏈。

柯志恩主張，透過大型活動實施地方採購加值，並建立在地演出產業認證平台，優先讓高雄在地的燈光、音響、舞台、影像製作與策展業者接單，共享演唱會經濟紅利；另外，希望透過文化人才計畫，培育五千名文化與影音製作人才，提供在地青年專業學習與職涯舞台。

賴瑞隆近日勤跑路口及市場掃街，昨天一早與左楠區、大岡山區市議員參選人站在高楠公路口，主攻基層選票，他說，感謝每一位經過的鄉親，不論是揮手、按喇叭，還是遠遠比讚，都是對他最直接的鼓勵，選戰倒數，他會繼續認真拜託每一票。

賴瑞隆曾於競選廣告中戴上粉紅色假髮化身「追星隆隆」，並以「正牌隆隆」身分，允諾更新場館設施，擴大演唱會經濟，「追星隆隆」也成為他最常亮相的角色，藉此拉近選民距離。

由於廿三日將舉行參選人號次抽籤，賴瑞隆昨號召選民幫他想口號，賴瑞隆說，抽完號次，就要有一句喊得響、記得住的口號，這次共有五個號次，諧音梗、台語、押韻都歡迎。透過社群參與擴大影響力。