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破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

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破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓表情「武薩奇」休息一下

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪，外界將這次專訪視蔣萬安破圈第一站，專訪議題犀利，蔣也直球對決回應。截自網路直播
台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪，外界將這次專訪視蔣萬安破圈第一站，專訪議題犀利，蔣也直球對決回應。截自網路直播

台北市長蔣萬安今接受「新聞面對面」專訪，外界將這次專訪視為蔣萬安破圈第一站，現場提問犀利，蔣也直球對決回應。名嘴直接問蔣專訪邀約、第二場辯論會不會辦？蔣強調都抱持開放，甚至直接表明專訪「再怎麼樣也不能錯過小武哥。」

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由於先前趙少康專訪蔣萬安，趙表情在網路被熱議，謝震武今專訪也重申，這次是蔣萬安市長跟市民的對談，重點是市長跟媒體人，謝強調，「我先講自己就是主持人，是國內最資深的主持人，表情就是認真聽兩邊論述，看有沒有追問，所以麻煩各位，就不要請『武薩奇』出來了，讓『武薩奇』休息一下，我一定就是單純這個表情而已。」謝也預告，11月2日沈伯洋也會來接受新聞面對面專訪。

今天新聞面對面專訪，除了謝震武，媒體人邱明玉、陳敏鳳、尚毅夫、單厚之、蘭萱也參與提問。

蘭萱問蔣如何抗流洋，這次選戰是否過度保守？辯論、專訪是否性格不想還是不敢？如蔣還用傳統方式打選戰，支持者不一定會理解。謝震武也問蔣如何面對洋流，如何召喚藍營支持者熱情？主帥如何渲染出支持者熱情？

蔣萬安說，辯論也好、專訪也好，他本來就是大開大闔。至於如何抗「洋流」，蔣萬安也在專訪時當場說，「小武哥先借我30秒」，蔣開始召喚支持者，喊話所有親愛的支持者，現在面對的挑戰，11月28日一定要展現熱情，勇敢站出來支持蔣萬安」。

「城市治理，就是敢做、不怕被罵；敢於創新，不怕被批評。」蔣萬安說，接下來39天他一定全力以赴，一定會以穩健態度、治理上也一定是敢於突破，如大巨蛋頂住壓力啟動；公館圓環改為正交路口，車禍事故從第一名降到第十名，他就是基於這樣的態度「穩健、安定、立場始終一致清楚」，這就是他個人的風格。

邱明玉也問蔣，今天專訪是來破圈的，大家也非常關心是不是有第二場辯論？要不要參加就是一句話。蔣萬安說，他講過都是抱持開放態度，第二場辯論團隊已經表達，如果有邀約就來談，若第二場有協調成，當然願意參加，這是非常清楚，至於媒體約訪，因明天還要進議會專案報告，邀約非常多，但對手沈伯洋可以有24小時。

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