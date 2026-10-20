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鄭麗文南下挺張啓楷 黃敏惠喊王美惠留中央、張接市長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨主席鄭麗文南下嘉義市，為市長參選人張啓楷站台助講，呼籲支持者團結，延續嘉義市政建設。記者李宗祐／攝影
國民黨主席鄭麗文南下嘉義市，為市長參選人張啓楷站台助講，呼籲支持者團結，延續嘉義市政建設。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選戰持續升溫，藍白共推的市長參選人張啓楷今晚廟口開講來到鎮天宮並成立百工百業後援會，國民黨主席鄭麗文南下站台助講，與市長黃敏惠共同力挺張啓楷。黃敏惠更喊出讓民進黨市長參選人王美惠繼續留在中央當立委、張啓楷接任市長的訴求；鄭麗文則表示，黃敏惠多年推動的市政建設需要有人延續，呼籲支持張啓楷接棒。

2026九合一選舉

黃敏惠致詞時表示，這次市長選舉有兩名主要參選人，張啓楷認真打拚，王美惠則是現任立委，她希望王美惠繼續留在中央擔任立委，協助嘉義爭取高鐵聯外軌道等重大建設，讓張啓楷接任市長，延續嘉義市政發展。

黃敏惠的談話也將這場選戰帶入中央與地方分工的議題。她希望中央有立委協助爭取經費，地方則由張啓楷接棒推動建設，讓既有市政計畫持續執行，避免因市長交接影響地方發展。

鄭麗文表示，她與張啓楷相識超過20年，張過去擔任記者時就長期關注市政與公共政策，進入立法院後也熟悉預算審查，積極替嘉義爭取建設經費。她說，過去與張啓楷共同參與電視節目時，經常看到張趕搭高鐵返回嘉義，反駁對手指稱張未在地方服務的說法。

鄭麗文也批評，嘉義市過去多年推動各項建設，中央支持仍有不足，地方需要熟悉政策及預算的人接棒。她表示，黃敏惠多年來推動市政，如今即將卸任，接任者能否延續既有建設相當重要，呼籲支持者團結，讓張啓楷接續推動市政。

張啓楷致詞時則談及今天白天前往嘉義地檢署，對姚立明及王美惠提出告訴。他表示，姚立明日前替王美惠站台，指稱他未在嘉義服務、今年4月才突然返鄉參選，與事實不符；王美惠陣營後續又剪輯相關影片傳播，因此決定採取法律行動，要求撤下影片、登報澄清並道歉。相關指控仍有待司法釐清。

張啓楷也承諾，若當選將秉持「政策要延續、人事要穩定」，接續推動黃敏惠十大旗艦計畫尚未完成的建設，並向中央爭取嘉義市高架輕軌經費。此外，提出65歲以上長輩健保費補助、國中小免費營養午餐及擴大敬老卡使用範圍等政見。

市長黃敏惠在張啓楷百工百業後援會成立活動，與張啓楷及地方民代同台，呼籲支持市政延續。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠在張啓楷百工百業後援會成立活動，與張啓楷及地方民代同台，呼籲支持市政延續。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文南下嘉義市助選，走入支持者席間握手互動，受到現場民眾歡迎。記者李宗祐／攝影
國民黨主席鄭麗文南下嘉義市助選，走入支持者席間握手互動，受到現場民眾歡迎。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷（中）與市議員張秀華（左）、市長黃敏惠（右）牽手高舉，展現市政接棒與團結氣勢。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷（中）與市議員張秀華（左）、市長黃敏惠（右）牽手高舉，展現市政接棒與團結氣勢。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今晚在百工百業後援會成立活動致詞，宣示接棒市長黃敏惠，延續重大市政建設。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷今晚在百工百業後援會成立活動致詞，宣示接棒市長黃敏惠，延續重大市政建設。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷成立百工百業後援會，地方民代與支持者齊聚舞台，揮舞旗幟展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷成立百工百業後援會，地方民代與支持者齊聚舞台，揮舞旗幟展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文在嘉義市長參選人張啓楷百工百業後援會成立活動致詞，地方民代與支持者同台力挺。記者李宗祐／攝影
國民黨主席鄭麗文在嘉義市長參選人張啓楷百工百業後援會成立活動致詞，地方民代與支持者同台力挺。記者李宗祐／攝影

王美惠 黃敏惠 張啓楷 2026九合一選舉

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