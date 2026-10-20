一人拉全黨變全黨救一人？蔣萬安坦言：跟4、5月不同 現在非常危急

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對原本是一人要拉全黨，現在感覺是全黨要去救一人？蔣萬安說，現在整個局勢變化，希望所有支持者感受到，現在非常危急，跟4、5月的時候不同。

謝震武問，原本蔣萬安的設定角色，是除了台北市本命區要打贏，必須把光環外溢到新北市和高雄市，但現在這個任務有達到嗎？還是現在已經是要先把台北顧好，無暇顧及其他，上次藍拿下15個縣市，綠營只有5個，現在會不會覺得整體不是這麼樂觀？

蔣萬安說，隨著選戰的白熱化，確實變化很快，跟當時上半年4、5月的時候，完全不同，「這我們必須承認」。但對於整體選舉的形勢，對各參選人，都還是很有信心。

蔣萬安指出，不到最後一刻，很難斷定最後結果，票沒有投出來不知道，所以還有39天，還是必須要踩穩腳步，也要激發自己支持者的熱情，把這四年有感政績，一項一項很清楚、有力的告訴所有支持者。

蔣萬安指出，現在整個局勢變化，希望所有支持者感受到現在非常危急，跟4、5月的時候不同。因為現在對手，也是透過造勢，把他的支持者熱情激發出來。

主持人也追問，如何把支持者的熱情激發出來？蔣萬安說，對所有市民，不管是藍營的支持者，還包括很多中間選民，對中間選民來講，看的第一個是政績、實績。第二個是個人特質，人品的問題。相信所有市民來仔細檢視這四年來，台北市哪些地方改變了，哪些紮紮實實的政績「我相信完全經得起檢驗」。