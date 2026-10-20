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吳宗憲溪南競總23日啟用 縣黨部痛批林國漳陣營網軍抹黑、選舉奧步

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳陣營與側翼近日針對吳宗憲預計23日啟用的溪南競選總部，惡意抹黑。國民黨宜蘭縣黨部表示，反觀林國漳的競選宣傳車違規偷跑、競選看板違規立在農地，種種行徑完全無視法令規範，「難道在宜蘭，只能由民進黨新潮流說了算嗎？」圖／吳宗憲競總提供
林國漳陣營與側翼近日針對吳宗憲預計23日啟用的溪南競選總部，惡意抹黑。國民黨宜蘭縣黨部表示，反觀林國漳的競選宣傳車違規偷跑、競選看板違規立在農地，種種行徑完全無視法令規範，「難道在宜蘭，只能由民進黨新潮流說了算嗎？」圖／吳宗憲競總提供

針對民進黨縣長候選人林國漳陣營與側翼近日針對吳宗憲競選總部惡意抹黑，國民黨宜蘭縣黨部指出，對手陣營明知吳宗憲溪北競選總部已經開張，溪南總部排定23日啟用，卻從林國漳競選總部朝著吳競總拍照，再由網軍、側翼大作文章，幕後主導者正是林國漳操弄選舉奧步，讓宜蘭鄉親不齒。

2026九合一選舉

針對前行政院長游錫堃拿候選人的姓名進行低劣政治攻擊，縣黨部指出，游前院長身為正國會民主前輩，黨部向來敬重，但也深盼游前院長明察秋毫，勿遭到有心人士誤導；林國漳與新潮流關係盤根錯節，擁有龐大資源，上百面街頭看板氾濫還掛到農地、長期擔任公股相關事業董監事，投資的半導體公司與對岸貿易往來等，這些情況難道是游前院長可以認同與接受的嗎？

縣黨部表示，宜蘭引以為傲的民主聖地，鄉親一向最重視公平正義與理性對話，如今民進黨卻連對手的總部大門何時開啟都要拿來抹黑、指手畫腳；反觀自家陣營宣傳車偷跑、競選看板違規立在農地，種種行徑完全無視法令規範，「難道在宜蘭，只能由民進黨新潮流說了算嗎？」

吳宗憲上節目時表示，他向來敬重游前院長，自己的姓名是父母與過世的阿公阿嬤共同取的，一生未曾未改，如今遭「大前輩」游錫堃拿來作文章揶揄，導致家人難過，他深感抱歉。

吳宗憲質疑對手迴避公開檢驗，更直言游錫堃身為正國會大佬，在派系受新潮流打壓、遭不公對待之際，卻轉向助攻新潮流欽點的林國漳，令人費解；林國漳對於民進黨邏輯的「賺紅錢」？以及為何多家公股的董監事長年由其擔任？從未正面釋疑，只一概說成「抹黑」，這是負責任的候選人嗎？

林國漳 吳宗憲 網軍 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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