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國民黨分析信民民調：民調上升有其規律 不能全叫作「洋流」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委張雅屏。圖／截自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委張雅屏。圖／截自張雅屏臉書

信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨考紀會主委張雅屏表示，在國民黨執政縣市，民進黨挑戰者隨選戰升溫而上升，並不意外；挑戰者民調追近，應先檢驗知名度提升、支持者表態與既有票源整合，不能直接歸功於某位候選人的「洋流」。

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張雅屏指出，原本知名度低的候選人，隨著宣傳資源投入、媒體曝光增加，只要選民逐漸認識並形成正面評價，支持度就有明顯成長的空間，甚至出現大幅攀升。這不只是選舉實務經驗，也有政治學研究依據。

因此，張雅屏說，在國民黨執政縣市，民進黨挑戰者隨選戰升溫而上升，並不令人意外。部分原本支持該黨、卻尚未認識候選人的選民，開始把政黨偏好轉成具體支持。這種競選成長，藍綠候選人都可能出現。

張雅屏指出，TVBS十月調查，在有投票意願的台北受訪者中，蔣萬安49%、沈伯洋41%，差距由五月底28點縮至8點。新北信民調查，蘇巧慧由八月底35.2%升至十月43.1%；但兩波選項與措辭有變，不能直接視為同口徑增幅，更不能只憑同步上升，就認定是洋流外溢是沈帶動蘇支持度。

張雅屏提到，彰化縣長參選人魏平政也須同樣檢驗。他自述六月內參支持度6.9%，十月聯合報民調為16%；但方法未確認一致，八月另一機構又測得19.4%，不能拼成「一路上升」。低知名度者有成長空間，不表示任何數字都能拿來佐證。

張雅屏也說，2018年高雄亦有挑戰者成長的案例，TVBS當年七、九、十月公布的韓國瑜支持度，分別為32%、35%、42%。但不能把韓當年的變化全歸於低基期，也不能把今天每次追近都比作另一場「韓流」。

張雅屏說，近一個月，他更關心支持度是在足部回填原有票源，還是出現超越既有結構的新支持。若要主張跨縣市外溢，就應提出超越地方議題、候選人自身表現與政黨歸隊的證據。

張雅屏認為，當基本票源逐漸明朗、雙方接近時，最後最重要的是催票能力，亦即支持者能否真正出門投票。總投票率不能單獨辨認各陣營成效，真正決勝的是各自支持轉成選票的程度。民調的熱度，終究要接受實際投票的檢驗。民主制度下的選舉，不能流於民粹，更不能全靠錢砸，否則只會淪為新型態的金權政治。

民調 張雅屏 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉 考紀會

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