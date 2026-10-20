議會質詢常跟議員對罵？蔣萬安澄清：基本上理性對待

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對來賓陳敏鳳提問，為何在議會和議員對罵，且頻率愈來愈高？蔣萬安說，這不是對罵，基本上都很理性對待議員，而且各黨派都是，但對不理性攻擊、甚至抹黑，必須要捍衛市府同仁清白。

蔣萬安說，包括索資也好，對於營養午餐的事，他覺得自己是市府的大家長，必須出來幫他們捍衛，否則他們被無辜地抹黑，或辛苦的付出，所推出的政策，其實是要市民肯定的，但是一句話就打成這是個非常爛的政策，他必須要幫他們說話。

陳敏鳳反問，但市長的民調是在下滑，市民不認同所謂反擊？或是澄清的方式。蔣萬安說，他是就事論事，民調變化有非常多的因素在，但是在議會，大家可以看，不管是質詢、備詢的影片，或者是整個過程，完整看其實就很清楚，他不是主動去針對議員進行攻擊。