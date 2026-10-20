快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

2028有沒有「盧蔣配」選項？謝震武專訪「拷問」 蔣萬安表態了

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與台中市長盧秀燕（右）。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左）與台中市長盧秀燕（右）。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪。名嘴陳敏鳳認為今年7月是蔣萬安人設轉折點，包括725帶人民上凱道、在議會與綠議員攻防，謝震武直接問，現網路熱議是「國民黨推最強候選人，沒有排除蔣萬安？」蔣再重申，「我一定是把台北市長角色做好，這四年將各項政績端出來，讓市民有感。」

2026九合一選舉

名嘴邱明玉也追問，有沒有「盧蔣配」選項？蔣萬安再度強調，「我是要做台北市市長，做四年，接下來拚連任。」

蔣萬安專訪也強調，他已經講得非常清楚，「我非常肯定，我肯定盧市長是一個值得信賴，可以承擔重任的人，我也講，我一定是把台北市做好，全力拚連任。」

蔣萬安的回答也讓尚義夫質疑，只有聽到市長做好，沒有聽到做滿？蔣萬安再度重申，「我一定是把台北市長的角色做好，這四年，將各項政績端出來，讓市民有感。」

名嘴單厚之則質疑，目前2028跟蔣萬安無關係，除非蔣落選？甚至若蔣落選，要選2028總統也很困難，質疑蔣萬安「我支持盧秀燕，我不選2028講這句話很困難嗎。給人家一種不誠懇、老派感覺」。

對於媒體人陳敏鳳問蔣萬安人設7月是一個很重大的轉折點，一是對國政議題很熱心、725帶人民到凱道；另一方面，市政在議會跟議員互罵，還有是否一開始輕敵沈伯洋？

蔣萬安說，他從來沒有輕敵，因為每一次選舉他都非常謹慎、嚴陣以待、且戰戰兢兢，因為經歷每次選舉，不可能輕敵，至於2028，他從來沒有想過2028，這次就是拚連任，2028「我一定是支持國民黨最強候選人，盧市長就是值得信賴、還有可以承擔重任的人。」

蔣萬安表示，七月時因毒油事件爆發，因這涉及市政因食安議題，市府必須要應變，包括追溯廠商、公布名單，當然很多資訊需中央提供，因為這是跨縣市，當然起源於毒油事件，中央護航蓋牌，後來20%下架標準，基於市民的食品安全健康，我當然要站出來捍衛。

至於議員如果有建設性建議，他當然採納，也共同克服法規，才能讓大巨蛋能辦演唱會，還有輝達落腳北市也謝謝議會跨黨派支持，對於對議員質詢用詞用「抹黑」？蔣萬安表示，包括營養午餐這件事，如果牽涉到個人，他一定要做一個回應、反擊，這是在議會即問即答的攻防，這本來就是必然。

蔣萬安說，針對議員不實的攻擊指控，當然要澄清，但這不是對罵，他就是理性面對議員，但對於不理性攻擊或抹煞市府同仁，他當然要捍衛同仁清白，包括索資、營養午餐議題，否則同仁被無辜抹黑，辛苦付出卻因為一句話打成非常爛政策？當然要為他們講話。

至於是否因此民調下滑？蔣萬安說，他就是就事論事，民調變化有非常多的因素，在議會不是主動對議員攻擊。

蔣萬安 謝震武 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

【即時短評】北市選舉加入盧秀燕元素 下屆總統前哨戰衝擊洋流質變？

【重磅快評】賴清德可打通中台灣 盧媽不能對未來有想望？

相關新聞

一人拉全黨變全黨救一人？蔣萬安坦言：跟4、5月不同 現在非常危急

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對原本是一人要拉全黨，現在感覺是全黨要去救一人？蔣萬安說，現在整個局勢變化，希望所有支持者感受到，現在非常危急，跟4、5月的時候不同。

2028有沒有「盧蔣配」選項？謝震武專訪「拷問」 蔣萬安表態了

台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪。名嘴陳敏鳳認為今年7月是蔣萬安人設轉折點，包括725帶人民上凱道、在議會與綠議員攻防，謝震武直接問，現網路熱議是「國民黨推最強候選人，沒有排除蔣萬安？」蔣再重申，「我一定是把台北市長角色做好，這四年將各項政績端出來，讓市民有感。」

被質疑背稿？蔣萬安直球回應謝震武：即問即答、沒有局處首長護駕

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對所謂「背稿」、問A答B、質詢時有局處首長護駕，蔣萬安說，網友或對手說他背稿，或看字幕機、看大字報，其實在議會質詢，這兩件是不可能同時發生，議員質詢是即問即答，也沒有局處首長護駕。

吳宗憲溪南競總23日啟用 縣黨部痛批林國漳陣營網軍抹黑、選舉奧步

針對民進黨縣長候選人林國漳陣營與側翼近日針對吳宗憲競選總部惡意抹黑，國民黨宜蘭縣黨部指出，對手陣營明知吳宗憲溪北競選總部已經開張，溪南總部排定23日啟用，卻從林國漳競選總部朝著吳競總拍照，再由網軍、側翼大作文章，幕後主導者正是林國漳操弄選舉奧步，讓宜蘭鄉親不齒。

國民黨分析信民民調：民調上升有其規律 不能全叫作「洋流」

信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨考紀會主委張雅屏表示，在國民黨執政縣市，民進黨挑戰者隨選戰升溫而上升，並不意外；挑戰者民調追近，應先檢驗知名度提升、支持者表態與既有票源整合，不能直接歸功於某位候選人的「洋流」。

議會質詢常跟議員對罵？蔣萬安澄清：基本上理性對待

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對來賓陳敏鳳提問，為何在議會和議員對罵，且頻率愈來愈高？蔣萬安說，這不是對罵，基本上都很理性對待議員，而且各黨派都是，但對不理性攻擊、甚至抹黑，必須要捍衛市府同仁清白。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。