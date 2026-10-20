最滿意政績？蔣萬安：除卓榮泰宣傳「輝達、巨蛋、鮮奶」還有無菸城市

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對來賓媒體人單厚之提問最滿意的政績？蔣萬安說，除了院長卓榮泰幫宣傳的「輝達、巨蛋、鮮奶」坦白講，他覺得最滿意的是讓無菸城市、負壓吸煙室可以落地。

蔣萬安說，其實這中間有非常多的困難，舉個例子，其實過去幾任市長，也想要推，但第一個碰到的是法規限制，也就是現在菸害防制法，因為台灣限制室內全面禁菸，如果想要看到像日本或其他城市負壓吸煙室，現在的法律認定是封閉密閉的空間，視同室內就不行。

蔣萬安說，但他沒有放棄，認為可以透過各項彈性靈活的調整，在認定上面，至少讓負壓吸煙室可以至少落地，先選定在西門町，所以這件事情克服，現在不只西門町、心中山、信義商圈，北市幾個商圈，都可以看到負壓吸煙室。

蔣萬安表示，最重要其實到日本東京也好，到大阪也好，或者是到新加坡或是到首爾，他們都很願意做無菸城市、做好分流，我們也看到不管是室內的負壓吸煙室，或者是戶外的吸菸專區，他們其實都形成一個城市的文化。

他說，去那不會受到二手菸之苦，有吸菸的朋友，也知道到哪裡去，很自然吸菸，相信台北一定可以跨出這一步，台北市的素質，相信台北市一定可以做到。

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