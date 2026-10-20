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台東知本農路案被質疑司法介入選舉 莊瑞雄反批「吳秀華有責任說明」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，吳家事業的土地使用爭議不止一起，選民有權檢驗政治人物。圖／取自莊瑞雄臉書
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，吳家事業的土地使用爭議不止一起，選民有權檢驗政治人物。圖／取自莊瑞雄臉書

台東檢調偵辦縣府知本農路拓寬涉圖利案，今日以被告身分約談前縣長吳俊立及搜索縣長參選人吳秀華服務處，引發藍營立委質疑司法介入選舉。民進黨立委莊瑞雄表示，此案已經偵辦數月，不能因為掛上參選人招牌，就要檢調掛上「暫停營業」的牌子。

2026九合一選舉

針對國民黨立委許宇甄質疑司法介入選舉一事，莊瑞雄發出逾千字新聞稿回擊。他表示，吳家被質疑動用公款拓寬農路，通往吳家參與的東映渡假村開發案，究竟有什麼公共需要？道路拓寬的規格如何決定？誰提出需求、誰出面協調，又是誰核准？公共工程有沒有讓特定家族事業受到特殊照顧，必須接受檢驗。

此外，闢路工程還有七名縣議員投入380萬元小型工程建議款，相關提案及協調過程應該攤開說明，不能其他需求還在排隊，家族開發案就先走快速通道。

莊瑞雄依據地政資料指出，東映渡假村開發案土地原由吳秀華與吳俊立各持有一半，吳秀華後來分批出售，其中剩餘35％持分出售給胞姊吳秀花。有關土地持有、交易及道路開發之間的關係，吳秀華有責任向社會說明。

莊瑞雄強調，遭羈押禁見的邱嘉平同時具有吳秀華公費助理、吳俊立秘書及東映渡假村員工身分，吳秀華既然爭取擔任縣長，應主動說明有無利益衝突、是否曾參與相關協調，不能把所有追問都推給選舉操作；不能僅憑選舉將近，就指控司法介選。

吳秀華 莊瑞雄 台東 2026九合一選舉

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