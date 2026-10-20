李四川新莊三重掃街超人氣 加速推動塭仔圳重劃、大漢溪捷運縱貫線

新北市長參選人李四川今天先後前往新莊中美美秀市場及三重文化北路夜市掃街，受到攤商民眾熱情歡迎並送上手作應援小物及吉祥物打氣，還有攤商邀請李四川在招牌上簽名及合影留念。李四川承諾將加速推動塭仔圳重劃及規劃大漢溪捷運縱貫線。

李四川傍晚先前往新莊中美美秀市場展開「市場逗陣行」，新北市議長蔣根煌、議員蔡健棠、議員參選人王珮宇、前新莊市長許炳崑及多位在地里長皆到場陪同力挺，現場聚集超過百位鄉親，手持應援布條、手搖旗熱情迎接。李四川沿途向攤商及民眾握手致意。許多攤商送上菜頭、鳳梨、蒜頭等吉祥物，興奮對李四川喊話：「一定要當選為新北做事！」還有鄉親熱情請李四川在衣服上簽名留念，更有市場對街的民眾隔街高呼「凍蒜」，展現在地高人氣。

李四川表示，若當選市長將接棒侯友宜市長加速推動新泰塭仔圳重劃，並串聯AI高科技產業廊帶，吸引更多高科技產業進駐新北，帶動地方就業機會。李四川強調，交通建設必須配合城市發展及產業需求一起規畫，將推動大漢溪捷運縱貫線從民生汐止線延伸至三重、新莊、塭仔圳及土樹三鶯等地，提升新莊捷運量能，強化新北交通路網，打造雙北30分鐘核心生活圈，讓交通帶動產業、產業創造就業。

李四川接著轉往三重文化北路夜市掃街，逐一向在地攤商、店家及逛夜市的民眾握手問候，沿途不少民眾主動上前打招呼，店家也熱情表達支持。麵店老闆娘特地走出店外為他加油，牛排店店員則拿起手機與他自拍，還有攤商邀請他在招牌上簽名合影留念，沿途氣氛熱絡，展現三重在地夜市濃厚的人情味，以及在三重基層的高人氣。

掃街過程中，有年輕爸媽抱著孩子特地追上前與李四川打招呼，全家一同與李四川合影；也有幼兒園小朋友主動上前打招呼，童言童語的互動十分可愛溫馨。李四川隨後至三重慈惠宮參拜，在當地里長陪同下虔誠向神明祈福，祈求地方平安、鄉親健康，受到廟方幹部及在地民眾熱烈歡迎並高喊「凍蒜」。

李四川感性的表示感謝三重鄉親的熱情支持，看到鄉親們的笑容與聽到一句一句加油聲，讓他充滿力量，他會繼續一步一腳印，把鄉親的期待扛在肩上，全力以赴為三重拚建設、帶給新北更好的未來。

民眾請李四川在衣服上簽名。圖／李四川競選辦公室提供

年輕父母帶著小孩與李四川合影。圖／李四川競選辦公室提供

攤商熱情與李四川打招呼並送上應援小物。圖／李四川競選辦公室提供

李四川至新莊中美美秀市場掃街。圖／李四川競選辦公室提供