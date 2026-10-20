沈伯洋民調領先蔣萬安 洪孟楷評「三麻」：民進黨「贏麻了」

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度50.3%，現任市長蔣萬安支持度33.3%，兩人相差17個百分點。國民黨立委洪孟楷表示，如果民調結果是真的，那民進黨已經「贏麻了」，並以「三麻」分析這份民調。

針對信民民調結果，洪孟楷今晚接受節目「飛碟晚餐 王淺秋時間」專訪指出，第一麻是這份民調「肉麻」，刻意討好綠營支持者，說服他們11月28日出來投票。第二麻則是讓中間選民「麻木」，各民調機構與民調數字齊發，讓選民疑惑何為真、何為假。第三麻則是，若大家認同過去三年多台北市大巨蛋可以打球、輝達正式落腳北市，以及一殯遷移、二殯交通動線改善等，「麻煩」大家11月28日風雨無阻出門投票。

洪孟楷說，「獅子撲兔也要拚盡全力」，過去如果覺得蔣萬安的選情相對穩定，現在就是正式回歸原始選戰，沒有人穩贏或穩輸，最重要的是支持者要出門投票。