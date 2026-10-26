頭家心聲／台北都更、營養午餐、交通問題 誰能傾聽市民？

首都選戰白熱化，台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨對手沈伯洋來勢洶洶。本報街訪4名「頭家」台北市民，他們不只關心營養午餐食安、大都更時代、交通問題，更重要的是，希望未來4年的市長有活力、願意做事，還要多聽老百姓的需要。

台北市民許先生（左）從事建築業，關切都更推動，韓小姐（右）家有幼兒，看重營養午餐等政策。記者杜建重／攝影

建築業者：讓市民信任政府都更

「我希望市長可以在市政上更親民一點，多跟市民互動、提出一些願景跟規畫、務實的作法，讓市民有更大的信心。」從事建築業的48歲許先生說，台北要更有活力，他期盼是一個充滿活力的市長，跟上班族一樣，生活、工作都充滿幹勁，「解決市政問題也需要這樣。」

許先生認為，台北是首都，有代表台灣的國際形象，像蔣市長、沈伯洋這種年輕、國際接軌的形象都滿適合。他另提到，廣慈社宅附近都在做都更，因為市民比較信任政府，希望政府可多協力，幫市民可以更信任政府來推動都更。

育兒家長：把關營養午餐吃更好

服務業34歲韓小姐談及未來市長模樣，她看得是「肯做事」、「願意做事」為主。也因為育有幼兒，她比較看重小朋友的福利，例如營養午餐吃得好一點、健康一點、嚴格把關，畢竟他們還在成長，自己比較在意。

「我真的看過玻璃直接掉下來，就差幾步。」韓小姐說，老式建築物的窗等物，比較容易掉下來，這種都滿危險，所以她不太敢走屋簷下，這應該是市府可以處理。

台北市民70歲林先生（左）、45歲賴先生（右）期盼未來市長能改善交通問題。記者杜建重／攝影

銀髮駕駛：窄巷雙黃線違規難題

服務業的70歲林先生喊話台北市長，一定要改革交通問題。北市不少狹窄巷弄，他直呼不是要違規，但是巷子那麼小條又畫雙黃線，路邊有人停車，騎車或開車「不可能不會跨過雙黃線」，自己一年起碼被檢舉1、2張單，也感嘆不要那麼硬。

45歲賴先生是一名地政士，他分享在台北生活經驗，交通問題很難短時間做出改變，不能說滿不滿意，但確實有點抱怨的地方。「台北市停車位很難找」，自己騎車居多，仍有載全家大小的開車需求，但停車費愈來愈貴，精華地段每小時80元、90元、100元不等，讓人有點停不太下去，所以在台北幾乎不開車，只有假日到外縣市才會。

賴先生也以機車族的角度來看，機車停車格好像愈來愈少，反而畫了許多YouBike車柱，壓縮到汽機車格，也因如此，單車族也會去搶機車格。另外，北市的單車整體規畫似乎沒有做到那麼好，騎人行道也不是，騎馬路也不是，根本不會有人去抓闖紅燈、人行道，希望市府能有比較完善的管理。

他希望未來的台北市長，「還是多走出來看看大家日常生活的環境，聽聽老百姓需要的是什麼。」