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柯文哲現身花蓮街頭背燈箱拜票 遭問李文娟認罪回「明天再來」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）今天下午現身花蓮市區，輔選花蓮市長參選人戴于文（中），向民眾拜票。記者王思慧／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右）今天下午現身花蓮市區，輔選花蓮市長參選人戴于文（中），向民眾拜票。記者王思慧／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天下午現身花蓮市區，輔選花蓮市長參選人戴于文、縣議員參選人蔡翼陽，面對媒體詢問木可公關公司前負責人李文娟全部認罪一事，柯文哲說「今天沒有聯訪，明天再來」、「明天餵食鯊魚」，明天柯將參加民眾黨在花蓮的記者會，預計會後受訪。

2026九合一選舉

今天下午4時30分左右，柯文哲到花蓮市中山路與林森路路口，與花蓮市長參選人戴于文、縣議員參選人蔡翼陽向民眾拜票，柯更背起印有戴于文名字的燈箱不時揮手，有支持者喊「阿伯加油」，更多人經過頻頻回頭看，黨工則趁著紅燈發競選小物衛生紙給機車騎士。

柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。對於李文宗、李文娟兄妹在二審部份認罪，柯文哲回應，「明天會定時、定點餵食鯊魚」。

民眾黨明天上午9時開花蓮聯合記者會，柯文哲、主席黃國昌連袂出席，力挺黨內參選人，預計會後接受媒體聯訪。

民眾黨前主席柯文哲（右三）今天下午現身花蓮市區，輔選花蓮市長參選人戴于文（右四）、縣議員參選人蔡翼陽（右二），並向民眾拜票。記者王思慧／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右三）今天下午現身花蓮市區，輔選花蓮市長參選人戴于文（右四）、縣議員參選人蔡翼陽（右二），並向民眾拜票。記者王思慧／攝影

李文娟 柯文哲 拜票 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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