影／沈伯洋民調大贏 吳思瑤稱戒慎恐懼：不是開出的選票

台北市長選戰白熱化，信民協會上午公發第二次民調，民進黨台北市參選人沈伯洋的支持度大幅攀升到50.3%、尋求連任的台北市長蔣萬安降為33.3%。沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午陪同沈伯洋前往台北市客家文化中心參觀「城市演序2030台北城市未來特展」，吳思瑤受訪表示，民調只是紙上的數字，並不是1128開出來的選票。所以無論如何都是戒慎恐懼。

不過對於民調大贏吳思瑤也表示，對於民調的數據確實是大大的振奮，也超出預期。吳思瑤並指，台北市民期待看到一個高品質、以市政論述為核心的選戰。沈伯洋在不分年齡層都各有斬獲，應當都是他端出來的各類政策獲得大家的青睞。

吳思瑤分析表示，對於年輕族群、年輕世代，就一直是沈伯洋在研議政策核心當中的核心，畢竟下一代就是這個城市的未來。

而對於女性朋友的支持吳思瑤表示，沈伯洋所有的政策都要把多元的性別考量，列為政策的一個思考出發點，可能是因為這樣，讓女性朋友看到沈伯洋對於性別議題的關注。

吳思瑤強調，選戰的步驟不會改變，該進行的準備會更全力以赴。今天這個民調再次讓我們知道。第一，只要努力，就能夠有所突破。第二，市政的論述為核心，不會偏廢，反而會更加重，也會充實政策的內涵。第三，要請大家都要戒慎恐懼，扛在肩膀上的不是只有一場選舉的輸贏，扛在肩膀上的是台北這個城市的未來。

吳思瑤呼籲，選戰未來的39 天，必須比努力更努力。民調確實振奮，但更知道責任更重大。