快訊

高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

不只有神秘外觀？宜蘭「阿拉伯皇宮」以10億賣出 內部驚見數億元珍藏

清大化學館傍晚火警…禁水物氫化鋁鋰起火 幸無人受困受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沈伯洋民調大贏 吳思瑤稱戒慎恐懼：不是開出的選票

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨台北市參選人沈伯洋的支持度大幅攀升到50.3%、尋求連任的台北市長蔣萬安降為33.3%。沈伯洋競選總幹事吳思瑤（圖）表示，民調只是紙上的數字，並不是1128開出來的選票，無論如何都是戒慎恐懼。記者黃義書／攝影
民進黨台北市參選人沈伯洋的支持度大幅攀升到50.3%、尋求連任的台北市長蔣萬安降為33.3%。沈伯洋競選總幹事吳思瑤（圖）表示，民調只是紙上的數字，並不是1128開出來的選票，無論如何都是戒慎恐懼。記者黃義書／攝影

台北市長選戰白熱化，信民協會上午公發第二次民調，民進黨台北市參選人沈伯洋的支持度大幅攀升到50.3%、尋求連任的台北市長蔣萬安降為33.3%。沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午陪同沈伯洋前往台北市客家文化中心參觀「城市演序2030台北城市未來特展」，吳思瑤受訪表示，民調只是紙上的數字，並不是1128開出來的選票。所以無論如何都是戒慎恐懼。

2026九合一選舉

不過對於民調大贏吳思瑤也表示，對於民調的數據確實是大大的振奮，也超出預期。吳思瑤並指，台北市民期待看到一個高品質、以市政論述為核心的選戰。沈伯洋在不分年齡層都各有斬獲，應當都是他端出來的各類政策獲得大家的青睞。

吳思瑤分析表示，對於年輕族群、年輕世代，就一直是沈伯洋在研議政策核心當中的核心，畢竟下一代就是這個城市的未來。

而對於女性朋友的支持吳思瑤表示，沈伯洋所有的政策都要把多元的性別考量，列為政策的一個思考出發點，可能是因為這樣，讓女性朋友看到沈伯洋對於性別議題的關注。 

吳思瑤強調，選戰的步驟不會改變，該進行的準備會更全力以赴。今天這個民調再次讓我們知道。第一，只要努力，就能夠有所突破。第二，市政的論述為核心，不會偏廢，反而會更加重，也會充實政策的內涵。第三，要請大家都要戒慎恐懼，扛在肩膀上的不是只有一場選舉的輸贏，扛在肩膀上的是台北這個城市的未來。

吳思瑤呼籲，選戰未來的39 天，必須比努力更努力。民調確實振奮，但更知道責任更重大。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 吳思瑤 民調

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投票倒數39天 蘇巧慧：跟沈伯洋辦活動全力衝刺

民進黨示警中共介選 沈伯洋呼籲「停看聽」

【即時短評】北市選舉加入盧秀燕元素 下屆總統前哨戰衝擊洋流質變？

綠營嘉市議員參選人砸錢掛洋流看板不署名 引外界好奇

相關新聞

颱風薔琵影響 沈伯洋：港湖區台北大洋流車掃延期

受颱風薔琵逼近影響，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，原訂25日舉辦的港湖區台北大洋流「車掃、市政開講」大湖公園場次，...

競選號次周五抽籤！陳水扁發想6組號次口號 沈伯洋大讚

九合一選舉23日將舉行競選號次抽籤，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，前總統陳水扁發想6個號次口號，覺得很棒，目前徵集口...

柯文哲現身花蓮街頭背燈箱拜票 遭問李文娟認罪回「明天再來」

民眾黨前主席柯文哲今天下午現身花蓮市區，輔選花蓮市長參選人戴于文、縣議員參選人蔡翼陽，面對媒體詢問木可公關公司前負責人李文娟全部認罪一事，柯文哲說「今天沒有聯訪，明天再來」、「明天餵食鯊魚」，明天柯將參加民眾黨在花蓮的記者會，預計會後受訪。

影／沈伯洋民調大贏 吳思瑤稱戒慎恐懼：不是開出的選票

台北市長選戰白熱化，信民協會上午公發第二次民調，民進黨台北市參選人沈伯洋的支持度大幅攀升到50.3%、尋求連任的台北市長蔣萬安降為33.3%。沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午陪同沈伯洋前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030台北城市未來特展」，吳思瑤受訪表示，民調只是紙上的數字，並不是1128開出來的選票。所以無論如何都是戒慎恐懼。

影／民調穩被要求辭立委 沈伯洋酸相關性在哪：蔣萬安也蠻穩的

民進黨台北市參選人沈伯洋，下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序2030台北城市未來特展」，聆聽建築師們對城市發展及城市建築美學的看法。

童子瑋推基隆「六六大順」 鼓勵長輩出門、擴大TPASS補助

衛福部統計，台灣逾8成長者屬於健康與亞健康族群。民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋觀察，多數長者雖行動自如，渴望訪友、看診或探視親人，卻常因交通開銷而對出門精打細算。他提出「六六大順」交通政策，提供65歲以上敬老卡每月加發600點、65歲以下通勤族TPASS每月補助600元，期待透過交通平權鼓勵長輩踏出家門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。