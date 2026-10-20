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競選號次周五抽籤！陳水扁發想6組號次口號 沈伯洋大讚

中央社／ 台北20日電
民進黨台北市參選人沈伯洋。記者黃義書／攝影
民進黨台北市參選人沈伯洋。記者黃義書／攝影

九合一選舉23日將舉行競選號次抽籤，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，前總統陳水扁發想6個號次口號，覺得很棒，目前徵集口號已超過1萬多則，將集眾人之意選出最適者。

2026九合一選舉

陳水扁今天提出6個號次的競選口號，內容為「這次一定翻轉，票投1號沈伯洋」、「到時二話不說，就是2號沈伯洋」、「這次三思而行，還是3號沈伯洋」、「四方洋流匯聚台北，票票集中沈伯洋」、「洋流奔向五大洋，世界看見台北沈伯洋」、「2026，台北順口六」。

沈伯洋下午到台北市客家文化中心參觀「城市演序；2030台北城市未來特展」，會前接受媒體聯訪時，被問及陳水扁的號次口號建議時表示覺得很棒，這不只是單純用號次進行發想，而是將1至6串聯起來，這次徵集活動迄今也超過1萬多則意見，會綜合大家的意見，選出一個最好的口號。

媒體追問，「洋流」被看好可能突破阿扁防線，也就是陳水扁爭取連任台北市長時的45%得票率；此外，今天最新民調已超越台北市長蔣萬安，其中中山大同、松山信義都明顯翻盤，是否和大洋流車掃及肥皂箱活動有關。

沈伯洋認為，起初設定出來參選就是希望能夠贏，所以無論如何都希望能夠過半，不管過往防線如何，目標就是要能夠爭取到越來越多的市民認同。

沈伯洋說，民調翻盤不一定和車掃有關，因民調電話應該是上週進行，當時松山信義尚未車掃，僅是個人猜測，仍須視真實狀況，分區數據在千份民調內的樣本資料會顯得更小，通常只作為參考用，但自己想說服的對象是所有市民。

沈伯洋提到，肥皂箱活動獲得很多人喜歡，認為能夠正面回應市民問題，若當選的話，希望能持續。

媒體也問到民調支持者的年齡層變化，沈在20至29歲、40至49歲的支持度明顯提升，且女性支持者也明顯增加，是否受安全相關政見或網路聲量影響所致。

沈伯洋表示，區分年齡層後的樣本數也會比較小，因自己就40到49歲這個區間，或許談話更易獲得同年齡層的共鳴；網路部分因使用者以年輕人居多，所以他們更容易看到自己的政策。自己現在需要努力讓每個年齡層的人都可以感受到所提政見。

他說，每次看民調的性別支持度都有高低，所以較難以判斷，但最近不斷強調「女性安全審計」一事，希望大家對性別政見有感。

針對國民黨台北市議員林杏兒指社子島阿嬤下跪沈伯洋為高薪臨演，她今天發聲明致歉，媒體問怎麼回應林再提「正視基層艱苦心聲」等3個問題。

沈伯洋表示，社子島自救會陳情已經非常長一段時間，林杏兒的高薪臨演說法很不厚道，但她後來取消開記者會是個正確方向。關於社子島開發與否，這變成二元對立及是非題，認為應照顧每名居民的意見，自己先前就說會有折衷的第三方案。

由於颱風薔琵逼近，媒體問週末港湖車掃是否有配套方案。沈伯洋說，一定會以大家的安全為優先，並做出相對應措施，若屆時颱風災情有協助之處，也會貢獻一己之力。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 陳水扁 蔣萬安

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