影／民調穩被要求辭立委 沈伯洋酸相關性在哪：蔣萬安也蠻穩的

民進黨台北市參選人沈伯洋，下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序2030台北城市未來特展」，聆聽建築師們對城市發展及城市建築美學的看法。

此城市未來特展經由四種向度，來透視台北從巨型基盤到微觀感知的演進。首先第一個向度是國門與城門、多維地層。探討大尺度空間策略如何透過軌道樞紐與產業廊帶立體化，提升城市的跨域整合能力。第二向度為摩天高樓及城市大道，將商業建築定義為環境美學的永續座標；透過垂直擴張與皮層物質性設計，回應氣候條件與都市美學規範。第三向度是疊構場域與流動地景，經由公共建築與開放地景以多孔滲透的型態將街市日常捲入，作為容納社會動態與自然運作的介面，實踐微氣候調節下的韌性共生。第四向度展現在地重構與包容集居，針對建築實體構造老化與居住資源配置需求，都市更新與社會住宅政策成為培力社會韌性與修復都市紋理的關鍵機制。

信民協會上午公布第二次台北市長選情民調，民沈伯洋支持度達50.3%，輾壓國民黨現任市長蔣萬安的33.3%，雙方差距17個百分點。相較上次9月22日所公布的民調，沈伯洋支持度從40.5%增加9.8個百分點，蔣萬安則從41.7%減少8.4個百分點。

對此民調蔣萬安競選總部執行總幹事、立委徐巧芯則質疑沈伯洋、民進黨新北市長候選人蘇巧慧民調這麼穩，要不要直接辭立委？沈伯洋受訪時表示，覺得蔣萬安也蠻穩的所以呢？一個人穩不穩，跟要不要辭職，沒什麼關係。

沈伯洋再次表示，以往很多人會說「選舉前我要辭職」。辭職都是為了什麼？是為了展現決心跟勇氣。覺得我這個人的決心跟勇氣都寫在臉上。根本就不需要去做這件事情，去證明說我有決心跟勇氣的人。

沈伯洋表示，徐巧芯的問題，就是命題就不對了。因為穩不穩，跟辭不辭職辭，這兩個之間的相關性到底在哪裡？

民進黨台北市參選人沈伯洋（右二），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，聆聽建築師們前城市發展及城市建築美學的看法。記者黃義書／攝影