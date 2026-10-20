快訊

台積電高雄廠爆工安意外 疑鋼梁吊掛失誤4工人高中重摔3人命危送醫

求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

亞帕運桌球／金牌內戰林姿妤13分鐘速勝田曉雯 個人連兩屆摘金

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民調穩被要求辭立委 沈伯洋酸相關性在哪：蔣萬安也蠻穩的

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨台北市參選人沈伯洋（中），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，參觀前受訪對於民調贏蔣萬安17%，選情穩定要不要辭立委一事，沈伯洋表示，辭職是為了展現決心跟勇氣。我的決心跟勇氣都寫在臉上，無需辭立委去證明自己是一個有決心跟勇氣的人。記者黃義書／攝影
民進黨台北市參選人沈伯洋（中），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，參觀前受訪對於民調贏蔣萬安17%，選情穩定要不要辭立委一事，沈伯洋表示，辭職是為了展現決心跟勇氣。我的決心跟勇氣都寫在臉上，無需辭立委去證明自己是一個有決心跟勇氣的人。記者黃義書／攝影

民進黨台北市參選人沈伯洋，下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序2030台北城市未來特展」，聆聽建築師們對城市發展及城市建築美學的看法。

2026九合一選舉

此城市未來特展經由四種向度，來透視台北從巨型基盤到微觀感知的演進。首先第一個向度是國門與城門、多維地層。探討大尺度空間策略如何透過軌道樞紐與產業廊帶立體化，提升城市的跨域整合能力。第二向度為摩天高樓及城市大道，將商業建築定義為環境美學的永續座標；透過垂直擴張與皮層物質性設計，回應氣候條件與都市美學規範。第三向度是疊構場域與流動地景，經由公共建築與開放地景以多孔滲透的型態將街市日常捲入，作為容納社會動態與自然運作的介面，實踐微氣候調節下的韌性共生。第四向度展現在地重構與包容集居，針對建築實體構造老化與居住資源配置需求，都市更新與社會住宅政策成為培力社會韌性與修復都市紋理的關鍵機制。

信民協會上午公布第二次台北市長選情民調，民沈伯洋支持度達50.3%，輾壓國民黨現任市長蔣萬安的33.3%，雙方差距17個百分點。相較上次9月22日所公布的民調，沈伯洋支持度從40.5%增加9.8個百分點，蔣萬安則從41.7%減少8.4個百分點。

對此民調蔣萬安競選總部執行總幹事、立委徐巧芯則質疑沈伯洋、民進黨新北市長候選人蘇巧慧民調這麼穩，要不要直接辭立委？沈伯洋受訪時表示，覺得蔣萬安也蠻穩的所以呢？一個人穩不穩，跟要不要辭職，沒什麼關係。

沈伯洋再次表示，以往很多人會說「選舉前我要辭職」。辭職都是為了什麼？是為了展現決心跟勇氣。覺得我這個人的決心跟勇氣都寫在臉上。根本就不需要去做這件事情，去證明說我有決心跟勇氣的人。

沈伯洋表示，徐巧芯的問題，就是命題就不對了。因為穩不穩，跟辭不辭職辭，這兩個之間的相關性到底在哪裡？

民進黨台北市參選人沈伯洋（右二），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，聆聽建築師們前城市發展及城市建築美學的看法。記者黃義書／攝影
民進黨台北市參選人沈伯洋（右二），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，聆聽建築師們前城市發展及城市建築美學的看法。記者黃義書／攝影

民進黨台北市參選人沈伯洋（左三），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，聆聽建築師們前城市發展及城市建築美學的看法。記者黃義書／攝影
民進黨台北市參選人沈伯洋（左三），下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序 2030臺北城市未來特展」，聆聽建築師們前城市發展及城市建築美學的看法。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 蘇巧慧 徐巧芯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

民進黨示警中共介選 沈伯洋呼籲「停看聽」

【即時短評】北市選舉加入盧秀燕元素 下屆總統前哨戰衝擊洋流質變？

沈伯洋推「市長我不想幹了」肥皂箱 蔣萬安競辦批：紅衛兵式政治批鬥？

相關新聞

影／民調穩被要求辭立委 沈伯洋酸相關性在哪：蔣萬安也蠻穩的

民進黨台北市參選人沈伯洋，下午前往台北市客家文化中心參觀「城市演序2030台北城市未來特展」，聆聽建築師們對城市發展及城市建築美學的看法。

童子瑋推基隆「六六大順」 鼓勵長輩出門、擴大TPASS補助

衛福部統計，台灣逾8成長者屬於健康與亞健康族群。民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋觀察，多數長者雖行動自如，渴望訪友、看診或探視親人，卻常因交通開銷而對出門精打細算。他提出「六六大順」交通政策，提供65歲以上敬老卡每月加發600點、65歲以下通勤族TPASS每月補助600元，期待透過交通平權鼓勵長輩踏出家門。

李四川成立環保大聯盟後援會 拋基層5大福利、承諾解決廢棄物清理難題

新北市長參選人李四川今天成立新北市環保大聯盟後援會，進場時受到在場數百名環保從業人員熱情歡迎。李四川感謝環保公會及從業人員長年為城市市容與環境打拚，未來擔任市長將與公會緊密合作，作第一線人員最強的後盾，協力守護新北環境。

沈伯洋缺席程委會 葛如鈞酸：很在意國安的委員不在

立法院程序委員會今天舉行召委選舉，並討論本周五院會議程。國民黨立委葛如鈞面對綠營批評藍白擋國安法案時，暗酸民進黨立委沈伯洋「有一位很在意國安的委員不在現場」，遭民進黨立委群起圍剿批「笑死人了、不會當主席喔！」現場一陣火爆。

頻和不同選民對話…沈伯洋：要當全民市長 政見不分藍綠

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受媒體專訪表示，大家都是台灣人、台北市民，若現在就區分支持者的政黨，上任後要如何讓人放心...

農路案吳俊立遭約談 國民黨：不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點

台東前縣長吳俊立今遭檢調搜索約談，國民黨文傳會主委陳以信表示，司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾；距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。