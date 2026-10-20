童子瑋推基隆「六六大順」 鼓勵長輩出門、擴大TPASS補助

衛福部統計，台灣逾8成長者屬於健康與亞健康族群。民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋觀察，多數長者雖行動自如，渴望訪友、看診或探視親人，卻常因交通開銷而對出門精打細算。他提出「六六大順」交通政策，提供65歲以上敬老卡每月加發600點、65歲以下通勤族TPASS每月補助600元，期待透過交通平權鼓勵長輩踏出家門。

「過去的社福政策往往偏重後端的長照與醫療，但最有效的社會投資，其實是前端的健康促進與延緩失能。」童子瑋表示，過去長輩出門常受限於市區公車路線，未來65歲以上長者基隆市公車免費不限次數的福利維持不變，敬老卡每月再加發600點，且「點數可跨月累積」，給予長輩自主使用的彈性。

此外，規畫中的點數折抵範圍也將擴大，支援北北基國道客運、北北基台鐵、雙北捷運、北北基計程車（包括多元計程車）及YouBike共享自行車。當長輩想去雙北看兒孫、跨區就醫看診，或是天氣不好時搭計程車，皆可折抵。希望鼓勵長輩多出門、擴大生活圈，促進健康老化。

基隆市長期面臨人口負成長，根據民政處最新統計，基隆市人口已跌破36萬人。超高齡社會下，不只長者交通福利要升級，針對每天往返雙北的65歲以下通勤族，童子瑋也提出TPASS補助方案。

現行北北基桃 TPASS 原價為每月1,200元，未來基隆市府每月定額補助600 元，每月省下600元、一年最多可省7,200元，降低上班族與青年族群往返雙北就業的通勤負擔，期待提高更多青年留在基隆居住。

「六六大順」不只是福利政策的加碼，也是改善交通的解方。童子瑋強調：「要讓長輩出門順、青年通勤順、基隆交通順！」。據現行統計，基隆通勤選擇中，大眾運輸使用率仍不到四成，每天國道上塞滿了私家小客車。希望透過「每月600元」超有感月票，提升市民改搭大眾運輸的意願，減少私人汽車使用，逐步紓解國道車流、讓通勤的路上不再塞車。