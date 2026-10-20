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李四川成立環保大聯盟後援會 拋基層5大福利、承諾解決廢棄物清理難題

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與3大公會理事長合影。記者黃子騰／攝影
李四川與3大公會理事長合影。記者黃子騰／攝影

新北市長參選人李四川今天成立新北市環保大聯盟後援會，進場時受到在場數百名環保從業人員熱情歡迎。李四川感謝環保公會及從業人員長年為城市市容與環境打拚，未來擔任市長將與公會緊密合作，作第一線人員最強的後盾，協力守護新北環境。

2026九合一選舉

新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長林煌章、新北市營建混合物分類處理商業同業公會理事長丁肇安、新北市資源回收商業同業公會理事長蔡乾坤，為推動環境治理、資源循環與產業永續，合組新北環保大聯盟並成立後援會，由林煌章擔任總會長，另2人擔任榮譽會長，表達對李四川的支持與肯定，立委林沛祥、新北市議員林國春均皆到場力挺。

李四川特別頒贈聘書給總會長林煌章及榮譽會長丁肇安、蔡乾坤，授戰旗予林煌章，兩位榮譽會長蔡乾坤、丁肇安也回贈象徵「好彩頭」的吉祥物給李四川，全場高喊「我們都挺李四川」、「李四川凍蒜！」氣氛十分熱烈。

李四川指出，他做了40年工程，深知在建設過程中廢棄物清理面臨的難題，能不能資源回收、該怎麼分類以及焚化掩埋等，這都有賴三大公會協助處理，未來擔任市長，一定會與三大公會結合，全力協助各項廢棄物清運面臨的難題。

李四川提到，在維護市容方面環保局基層清潔人員同樣是幕後英雄，他提出五大承諾，包括夜點費由120元提高至200元、新增早點費100元、恢復每年免費一次健檢、提升經費汰換老舊垃圾車以及因應狹窄路段推動定點收垃圾，在提升基層權益的同時，也提升收運效率與民眾便利性；未來將持續強化第一線人員權益，並與民間業者攜手合作，共同推進市政、守護市容乾淨。

林煌章總會長表示，當年侯友宜市長選舉時，環保公會是第一個跳出來支持成立後援會的團體，這4年侯友宜市長把新北做到第一名，如今要交棒給李四川，大家也全力支持，因李四川擁有豐富的行政經歷、工程經驗，一定可以讓市政無縫接軌，解決新北的各項問題，請大家團結力挺，讓李四川高票當選。

李四川授戰旗予林煌章。記者黃子騰／攝影
李四川授戰旗予林煌章。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立新北環保大聯盟後援會。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立新北環保大聯盟後援會。記者黃子騰／攝影

李四川與3大公會人員握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與3大公會人員握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川與環保三大公會理事長高呼凍蒜。記者黃子騰／攝影
李四川與環保三大公會理事長高呼凍蒜。記者黃子騰／攝影

環保業界從業人員熱情高呼李四川凍蒜。記者黃子騰／攝影
環保業界從業人員熱情高呼李四川凍蒜。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 廢棄物

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