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沈伯洋缺席程委會 葛如鈞酸：很在意國安的委員不在
立法院程序委員會今天舉行召委選舉，並討論本周五院會議程。國民黨立委葛如鈞面對綠營批評藍白擋國安法案時，暗酸民進黨立委沈伯洋「有一位很在意國安的委員不在現場」，遭民進黨立委群起圍剿批「笑死人了、不會當主席喔！」現場一陣火爆。
立法院程序委員會今天討論本周五院會議程，由於民眾黨立委劉書彬提案要求，將民進黨立委提出赴陸要報備的國籍法相關草案暫緩列案，遭民進黨立委陳培瑜批評在野黨杯葛；擔任程序委員會召委的葛如鈞反酸「有一位很在意國安的委員，今天不在現場」。
葛如鈞發言引起民進黨立委群起不滿，陳培瑜痛批「還敢點名？還好意思喔！」民進黨立委沈發惠也回嗆「上次你也沒來、笑死人了，會不會當主席？換國民黨立委翁曉玲做」民進黨立委王義川也嗆「KPI達成了」等。
翁曉玲在臉書發文指出，今天中午立法院程序委員會開會，沈伯洋再次沒出席開會。他如果真忙著選舉，沒空來開會，可以辭掉程序委員會委員一職，或是辭掉不分區立委，專心打選戰吧！否則就該「乖乖上班，別當薪水小偷」。
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