農路案吳俊立遭約談 國民黨：不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點

台東前縣長吳俊立今遭檢調搜索約談，國民黨文傳會主委陳以信表示，司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾；距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

台東縣數月前爆發東映渡假村聯外農路開闢弊案，今天上午台東檢調兵分多路出擊，不僅前往台東豐年機場帶回前縣長暨縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，更前往吳的住處及吳秀華服務處搜索，案情疑似往上延燒。

陳以信今天表示，國民黨台東縣長參選人吳秀華已表示尊重司法、期待公平公正調查的立場。司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾。距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。他嚴重質疑，相關案件並非最近才發生，為何偏偏選在選前關鍵時刻大動作偵辦？

陳以信指出，國民黨要求司法秉公辦案、不分藍綠，呼籲各界不應未審先判，更不應利用司法案件進行選舉操作。不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點，台東的未來應回歸政策與建設，讓候選人以政見爭取支持，讓台東鄉親自己決定未來。