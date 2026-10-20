快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

農路案吳俊立遭約談 國民黨：不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台東縣前縣長吳俊立（左）今早被檢調帶走，胞妹吳秀華表示，哥哥是以證人身分被約談，她尊重司法調查，也相信司法應秉持公平、公正的原則。聯合報系資料照
台東縣前縣長吳俊立（左）今早被檢調帶走，胞妹吳秀華表示，哥哥是以證人身分被約談，她尊重司法調查，也相信司法應秉持公平、公正的原則。聯合報系資料照

台東前縣長吳俊立今遭檢調搜索約談，國民黨文傳會主委陳以信表示，司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾；距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

2026九合一選舉

台東縣數月前爆發東映渡假村聯外農路開闢弊案，今天上午台東檢調兵分多路出擊，不僅前往台東豐年機場帶回前縣長暨縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，更前往吳的住處及吳秀華服務處搜索，案情疑似往上延燒。

陳以信今天表示，國民黨台東縣長參選人吳秀華已表示尊重司法、期待公平公正調查的立場。司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾。距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。他嚴重質疑，相關案件並非最近才發生，為何偏偏選在選前關鍵時刻大動作偵辦？

陳以信指出，國民黨要求司法秉公辦案、不分藍綠，呼籲各界不應未審先判，更不應利用司法案件進行選舉操作。不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點，台東的未來應回歸政策與建設，讓候選人以政見爭取支持，讓台東鄉親自己決定未來。

台東 國民黨 陳以信 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東渡假村農路弊案擴大？ 檢調帶走吳俊立、搜索吳秀華服務處

嘉義竹崎村長參選人涉買票 檢聲押禁見法院裁定5萬交保

綠營嘉市議員參選人砸錢掛洋流看板不署名 引外界好奇

邱垂正：中共介選已赤裸裸進行 籲全民共同反介選

相關新聞

頻和不同選民對話…沈伯洋：要當全民市長 政見不分藍綠

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受媒體專訪表示，大家都是台灣人、台北市民，若現在就區分支持者的政黨，上任後要如何讓人放心...

農路案吳俊立遭約談 國民黨：不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點

台東前縣長吳俊立今遭檢調搜索約談，國民黨文傳會主委陳以信表示，司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾；距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

沈伯洋邀公務員吐苦水 李四川批：抹黑及不合理索資才是他們最大壓力

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市環保大聯盟後援會成立大會，對於沈伯洋近期規劃「市長，我不幹了」，指出公務員跟教師的痛苦。公務員最怕的是做事被人家抹黑，以及不合理的索資造成很大的壓力，這才是公務員不幹的最主要原因。

影／萊爾校長原班團隊新作 開酸「廊什麼帶」不懂AI廊帶真BI？

風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。續集「廊什麼帶？AI還是BI？」把AI廊帶的爭論搬進居家餐桌，連續追問：沈伯洋眼中的AI產業，跟現實差了幾條捷運線？

談信民民調 朱立倫：藍營支持者不表態 民調偏誤自然很大

信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨前主席朱立倫今天表示，最近民調都有明顯沈默螺旋效應，藍營支持者不表態的情況下，民調偏誤自然很大；他也呼籲所有候選人都要上緊發條、全力以赴。

基隆港26日迎洋流 童子瑋：未來和沈伯洋共同解決基隆、台北通勤問題

基隆市長參選人童子瑋日前到台北，與台北市長參選人沈伯洋同台，沈另將在26日來基隆，與童合體造勢。童子瑋今天說，兩人共同當選，一定會讓整個北台灣的大眾運輸系統，表現的更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。