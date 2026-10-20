頻和不同選民對話…沈伯洋：要當全民市長 政見不分藍綠

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受媒體專訪表示，大家都是台灣人、台北市民，若現在就區分支持者的政黨，上任後要如何讓人放心，他要讓大家知道他想當全民的市長，政見不分藍綠。

沈伯洋中午接受「鄉民監察院」節目主持人王淺秋專訪。由於信民協會今天公布最新民調，結果顯示沈伯洋領先對手台北市長蔣萬安17個百分點，王淺秋詢問相關看法，以及現在是否以領先者的角度來看待選戰。

沈伯洋表示，現在每個人對台北板塊都莫衷一是，自己不會看絕對數字，還是會看趨勢，像是年齡、性別趨勢等等，且參選之初，大部分人都不認識他，不只中間選民，連民進黨支持者也很多不認識，反倒是對方陣營支持者對他認識比較多。

他說，團隊以政見為主，不去考量選民政黨傾向或2022年投給誰，即使是之前投給蔣萬安的人，都是想要爭取的對象。

沈伯洋認為，直到11月28日投票日前，自己都是挑戰者。且回顧歷史，民進黨在台北一對一都沒贏過，理論上一直都是挑戰者；蔣萬安有現任優勢且具市政資源，希望自己能挑戰成功。

王淺秋追問，沈近日頻頻和不同政黨傾向的選民對話，若要當台北市長，參選的是民進黨人的台北市長，還是全台北市民的台北市長。

沈伯洋說，在選舉文化塑造中，大家都是台灣人、台北市民，若現在就開始區分誰是民進黨支持者、誰是國民黨支持者，那上任後要如何讓人放心，應該是在選舉過程中就要讓大家知道自己想當全民的市長，民主不是只有一種聲音，自己的政策是不分藍綠。

王淺秋還問到，希望帶給台北市什麼願景，以及台北市選民和其他五都選民有何不同。

沈伯洋認為，台北市中間選民很多，對自己來說是選賢與能，所以一開始參選就希望講政見，希望能感動大家，不同政見對應到不同族群，起初也會害怕，因為直到8月的民調都沒起色，但是一直做下去就發現越來越多人關心，希望北市能成為一個讓大家安心的地方，讓現況更優化。