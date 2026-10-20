沈伯洋邀公務員吐苦水 李四川批：抹黑及不合理索資才是他們最大壓力

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市環保大聯盟後援會成立大會，對於沈伯洋近期規劃「市長，我不幹了」，指出公務員跟教師的痛苦。公務員最怕的是做事被人家抹黑，以及不合理的索資造成很大的壓力，這才是公務員不幹的最主要原因。

李四川表示，自己當了40年的公務員，公務員不怕做事，再難的事公務員都會去克服。公務員最怕的是做事被人家抹黑，包括上一次餵藥案一樣，老師因為小孩子感冒幫忙餵藥，結果被說成餵毒。還有包括前一年很多人希望輝達能夠進駐台北市，但是民進黨的立委說我圖利輝達。這些事情我們都可以看得到，公務員真的不怕做事，最怕是因為被抹黑，也包括索資，造成公務員很大的壓力，那部分才是公務員不幹的最主要原因。

關於民進黨內評估，台北市長參選人沈伯洋掀起的洋流產生外溢效應，帶動蘇巧慧選情正面效應至少6%，李四川被問及時表示，對於民進黨的評估不便評論。自己跟蔣萬安市長是在一起做事的連線，一定會努力把選戰打贏。自己在新北29區基層走動或者是在市場拜票時，都感覺到基層相當的熱情，而且所有市民給我的加油熱度相當高，我們一定會打贏這一個選戰。

媒體詢問關於最新民調沈伯洋領先蔣萬安17%，蘇巧慧也領先李四川13%，藍營呼籲沈伯洋蘇巧慧如果這麼穩的話是不是該辭立委展決心？李四川表示要不要辭職由他們2人去做決定，自己跟蔣萬安市長一定會全力以赴提出更好的政見，讓雙北更繁榮、更安居樂業。

另外李四川昨晚參加淡江大學學生會舉辦的座談，有自稱是淡大學生的網友在社群發文指控，李四川花了相當大的篇幅在講自己過去的政績，而且無法自由提問，都是問幕僚挑選好的題目。李四川回應表示，所有的題目都是學生會的安排，都依照主辦單位的安排來辦理，並分享自己服務40年的經驗，也有跟同學互動，同學也都給我很好的回應。