快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

影／萊爾校長原班團隊新作 開酸「廊什麼帶」不懂AI廊帶真BI？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。圖／翻攝風向123事臉書
風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。圖／翻攝風向123事臉書

風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。續集「廊什麼帶？AI還是BI？」把AI廊帶的爭論搬進居家餐桌，連續追問：沈伯洋眼中的AI產業，跟現實差了幾條捷運線？

2026九合一選舉

本集開場，貓哥讀著財經雜誌，正感嘆AI廊帶話題正熱，「瘍瘤博士」就衝進門大唱Rap「廊什麼帶？內科南軟，到底要串什麼帶？公司開會，視訊打開我就在。」貓哥只淡淡回一句「所以你以為矽谷是觀落陰廊道？」

接下來一路追問：矽谷的AI公司為什麼擠在同一區？輝達為什麼要來台北？「不需要土地，輝達幹嘛來台北？你以為皮衣男真的來逛夜市？」說完貓哥直接換上黑皮衣，博士立刻從質疑變成合掌鞠躬「對對對，穿黑衣的才懂，我不懂我不懂」。片中更翻出萊爾校長過去自己推動的「台北科技走廊」，讓「瘍瘤博士」崩潰大喊「對對對，我不懂，你最懂」。

製作團隊表示，沈伯洋否定AI廊帶的態度，會嚇到願意來台投資的AI業者。被網友吐槽後，他的說法一週連三變，先是輕蔑地問「廊什麼帶」、「軟體層沒什麼需要串聯，坐捷運、視訊都ok」；隔天改口「科技廊帶重點在於人才串聯及培養機制，自己只是善意提醒」；最後只好說「是質疑分工沒講清楚」。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐表示，沈伯洋一直強調「AI基本上算是我專長」，結果光是對AI廊帶一件事，就從「不需要」退到「提醒」再退到「你沒說清楚分工」。專家談AI，一週換三個版本，不是AI，是BI。這場選戰因此多了不少喜感。

「貓哥的煩惱」以情境喜劇形式持續推出AI諷刺短劇，每一集都鎖定2026年的社群熱點，以市民視角探討公共議題，用毒舌的調侃戳破政客的玻璃心，揭露昨是今非的政治謊言，追究荒謬政策的背後邏輯，讓公共議題越辯越明。

2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1張照片讓明星帶貨 吳越遭AI換臉、仿聲賣保養品 不忍了

爺嬤學AI 人生經驗是優勢 入門手機班開課了

趙少康驚訝「一查才發現蔣市府政績不少」 蔣萬安：歡迎卓榮泰幫宣傳

詹文男／可以調整權重的AI戀人

相關新聞

頻和不同選民對話…沈伯洋：要當全民市長 政見不分藍綠

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受媒體專訪表示，大家都是台灣人、台北市民，若現在就區分支持者的政黨，上任後要如何讓人放心...

農路案吳俊立遭約談 國民黨：不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點

台東前縣長吳俊立今遭檢調搜索約談，國民黨文傳會主委陳以信表示，司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾；距離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

沈伯洋邀公務員吐苦水 李四川批：抹黑及不合理索資才是他們最大壓力

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市環保大聯盟後援會成立大會，對於沈伯洋近期規劃「市長，我不幹了」，指出公務員跟教師的痛苦。公務員最怕的是做事被人家抹黑，以及不合理的索資造成很大的壓力，這才是公務員不幹的最主要原因。

影／萊爾校長原班團隊新作 開酸「廊什麼帶」不懂AI廊帶真BI？

風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。續集「廊什麼帶？AI還是BI？」把AI廊帶的爭論搬進居家餐桌，連續追問：沈伯洋眼中的AI產業，跟現實差了幾條捷運線？

談信民民調 朱立倫：藍營支持者不表態 民調偏誤自然很大

信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨前主席朱立倫今天表示，最近民調都有明顯沈默螺旋效應，藍營支持者不表態的情況下，民調偏誤自然很大；他也呼籲所有候選人都要上緊發條、全力以赴。

基隆港26日迎洋流 童子瑋：未來和沈伯洋共同解決基隆、台北通勤問題

基隆市長參選人童子瑋日前到台北，與台北市長參選人沈伯洋同台，沈另將在26日來基隆，與童合體造勢。童子瑋今天說，兩人共同當選，一定會讓整個北台灣的大眾運輸系統，表現的更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。