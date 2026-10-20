談信民民調 朱立倫：藍營支持者不表態 民調偏誤自然很大

信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨前主席朱立倫今天表示，最近民調都有明顯沈默螺旋效應，藍營支持者不表態的情況下，民調偏誤自然很大；他也呼籲所有候選人都要上緊發條、全力以赴。

朱立倫、國民黨主席鄭麗文、立法院前院長王金平等人今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端新書發表會」。朱、鄭兩人時間錯開先後到場。

被問到，是否會和鄭麗文討論或給予選情建議？朱立倫會前受訪表示，負責黨務很辛苦，會給鄭麗文加油，大家全力以赴，一起努力。

至於信民協會公布的民調，蔣萬安被沈伯洋反超，朱立倫指出，最近民調大家看得出來，大概都是有很明顯的沉默螺旋效應，在藍營支持者都不表態的情況下，所做出來的民調自然偏誤很大。所以，連民調記者會主持人自己都說，如果依照今天是17個百分點的差距，預估投出來的是大概2%左右的差距，如果是這樣，那這個民調的意義在哪裡？他就不知道了。

朱立倫認為，大家現在都是用猜的了，所以還是再觀察。回過頭來，所有候選人一定要上緊發條，全力以赴，尤其包括台北、新北、基隆、桃園，大家一定要戰戰兢兢；民進黨的攻勢非常凌厲，創造的所謂聲勢也非常浩大，再加上媒體宣傳的效果，一定會引起很大的選舉壓力。

朱立倫表示，對於蔣萬安，他還是一句話「做你自己」，把所有的市政成果展現出來，好好面對所有的壓力跟挑戰，「最後勝利成功一定是我們的。」