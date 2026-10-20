基隆港26日迎洋流 童子瑋：未來和沈伯洋共同解決基隆、台北通勤問題

基隆市長參選人童子瑋日前到台北，與台北市長參選人沈伯洋同台，沈另將在26日來基隆，與童合體造勢。童子瑋今天說，兩人共同當選，一定會讓整個北台灣的大眾運輸系統，表現的更好。

童子瑋今由台北市立委王世堅陪同，前往安樂市場拜票時，回應媒體詢問對「洋流外溢」的看法時，先說出串聯民進黨北北基桃4座城市參選人姓名，沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰和童子瑋，諧音競選口號「洋流慧聚，杰伴童行」。

童說，沈伯洋效應一開始，國民黨說他們是蟑螂、老鼠，前幾天他出席沈伯洋台北扶輪之友後援會成立大會，親身感受到洋流匯聚的震撼的效應。

童子瑋表示，台北跟基隆是共同生活圈，基隆有非常多的人在雙北工作，約10到12萬人。他在台北扶輪社現場，喊說基隆人舉手，有不少人是基隆來的。他相信基隆跟台北會有共同的效應，所以他對選情很有信心。

童子瑋說，「基隆市的童子瑋」跟「台北市的沈伯洋」未來共同合作，推動交通建設跟交通解決方案。他當選基隆市長，基隆7個行政區通勤族，在尖峰時刻上下班，都有車可以坐，有司機可以開。台北端回基隆部分，沈伯洋也一定會幫忙，相信兩人共同當選，一定會讓整個北台灣的大眾運輸系統，表現的更好。