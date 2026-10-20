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蔣萬安民調被沈伯洋反超 王金平：我想像不到
信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。立法院前院長王金平今天表示，「我想像不到」，民調也是做參考而已，最主要蔣萬安要選舉，一定要再重新調整他的戰略、戰術。
王金平、國民黨主席鄭麗文、前主席朱立倫等今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端新書發表會」。
媒體詢問，針對這次國民黨全台選情，是否會給予鄭麗文建議？王金平表示，現在他不能講什麼，總是要再努力，現在距離投票還有40天左右，要調整什麼都還來得及，鄭麗文也會去參加蔣萬安的競選總部成立大會。
媒體追問，是否會覺得黨中央輕敵？王金平說，這不是黨中央能直接去指揮市政府選舉的事情，蔣萬安團隊還是要認清情勢變化，該做什麼調整就要毅然決然調整，哪個方向對他們最好，他應該很清楚才對。
至於蔣萬安找台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，是否是好的調整？王金平說，都已經木已成舟了，「我們當然就是要給予肯定。」
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