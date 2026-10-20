避開颱風攪局 謝龍介競總成立大會改期、地點也變了

2026年台南市長選舉倒數不到40天，國民黨參選人謝龍介原訂23日舉行的競選總部成立大會，但本周末恐有颱風來襲，考量氣候因素，謝龍介競選總部今宣布競總成立大會調整至11月1日舉行，且活動地點改至原海安路服務處。

謝龍介競選總部表示，此次調整希望讓支持者能在更合適的天候條件下，安心參與活動，對於已安排時間出席的民眾，敬請體諒，也請支持者協助轉知親友，避免依原訂日期前往；日期雖然調整，與鄉親見面的期待不變，傾聽民意、服務市民的心意也不變，11月1日相約北區海安路、成功路口，攜手為台南的未來加油。