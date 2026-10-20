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237蓋漳前進羅東！林國漳與社區姐妹共舞 承諾提升長青據點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長候選人林國漳與長者一起跳舞。圖／林國漳競總提供
縣長候選人林國漳與長者一起跳舞。圖／林國漳競總提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳「237村里蓋漳」今天到羅東鎮，與羅東五合一候選人在活動中心與社區姊妹大跳韻律舞，還前往長青食堂向長輩討教備餐訣竅，現場歡笑聲不斷，氣氛熱絡。

2026九合一選舉

林國漳今天與鎮長候選人黃適超、縣議員謝家倫、議員呂惠卿代表及議員候選人薛呈懿等在地公職團隊走訪羅東多個社區關懷據點，社區姊妹開心拉著他一起跳舞並指導動作，當聽到姊妹們平常一練就是兩個小時，林國漳忍不住豎起大拇指，笑稱：「大家實在太厲害了，我才跟著跳一首就已經滿身汗」。

隨後，林國漳轉往長青食堂，長輩們熱心教導他如何為大家打菜備餐，林感謝社區老師與食堂志工無私奉獻，為長輩們營造了這麼棒的學習與用餐環境。

林國漳也藉機向大家報告銀髮政見，未來若有機會入主縣府，將推動智慧敬老卡，充實各社區的運動器材與資源，讓長輩們能更安全、便利地運動，同時也承諾將協助改善各社區活動中心與長青食堂的硬體設施，為長輩們打造更舒適、完善的活動空間，全力照顧長輩健康，讓大家都能「呷百八」。

當有長輩好奇詢問為何不是常聽到的「呷百二」？林國漳分享日前在冬山鄉拜票時，遇到一位高齡112歲的人瑞充滿活力、身體硬朗，這讓他深受感動與啟發，這份感動更加堅定他要完備宜蘭各項資源與建設的決心，目標不只是讓長輩長壽，更要讓每位阿公阿嬤活得健康、有活力。

林國漳參訪長青食堂，學習為大家打菜備餐。圖／林國漳競總提供
林國漳參訪長青食堂，學習為大家打菜備餐。圖／林國漳競總提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳「237村里蓋漳」今天到羅東鎮，與五合一候選人在活動中心與大家互動。圖／林國漳競總提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳「237村里蓋漳」今天到羅東鎮，與五合一候選人在活動中心與大家互動。圖／林國漳競總提供

林國漳 羅東 黃適超 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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