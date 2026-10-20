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沈伯洋推「市長我不想幹了！」 蔣萬安競辦批：紅衛兵式政治批鬥？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示選上將推「市長，我不想幹了！」肥皂箱，與公教人員對談。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，這是「紅衛兵式」政治批鬥？喊話沈伯洋別裝傾聽基層。

2026九合一選舉

針對沈伯洋規畫舉辦「市長，我不想幹了！」肥皂箱，與教師、公務人員等第一線工作者對談，楊沛緰指出，沈委員若真心關心第一線就應先檢視，自己是否動輒以政治標籤否定市政，讓認真執行業務的同仁也被捲入選舉攻防。如今又以「我不想幹了」作為號召，究竟是希望了解問題，還是挑動不滿、製造對立？

楊說，教師、公務人員面對的工作負擔，不少正是來自沈委員先扣帽子、否定專業的言行，像是沈伯洋稱台北市大地處無作為，被反駁「外行」後至今沒道歉；沈伯洋曾說雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，至今仍沒回答，哪一位公務人員被滲透？讓第一線同仁承受額外壓力的正是沈伯洋。

楊說，所謂「紅衛兵式」的批判，就是先以政治立場劃分敵我，再貼標籤、扣帽子，把專業討論變成立場審判，把意見不同的人當成鬥爭對象。市政當然可以受檢驗，基層也有表達不滿的權利，但如果政治人物先設定對立、帶動情緒，再把矛頭指向特定機關與執行人員，這樣的活動究竟是在解決問題，還是在搭建政治批鬥的舞台？

楊沛緰強調，沈伯洋一面以政治標籤傷害基層，一面搭起肥皂箱，就把自己包裝成基層代言人，如今讓對話淪為批鬥，難道不是走向「紅衛兵式」的鬥爭思維？

沈伯洋 蔣萬安 政治 2026九合一選舉

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