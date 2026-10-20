謝龍介服務處出現不明行李箱 警封鎖釐清民眾暫放

國民黨台南市長參選人謝龍介位於北區服務處，今天上午被發現門口多了一個行李箱，警方獲報趕往封鎖釐清，原來是民眾休息時，擔心行李箱遭竊，才放在服務處泡茶桌旁。

謝龍介今天透過臉書（Facebook）指出，北區服務處門口上午9時被發現多了一個不明行李箱，基於安全考量，第一時間通知警方到場。

警方調查釐清，原來是一位黃姓民眾在旁邊石椅休息，擔心行李箱遭竊，才暫時放到泡茶桌旁。警方也在現場確認箱內沒有任何物品，安全無虞，純粹是一場誤會。