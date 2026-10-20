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澎湖縣長選舉 公辦政見會辯論方式進行
澎湖縣選舉委員會今天表示，澎湖縣長選舉的公辦政見會，首次採取辯論方式，分別在11月18日和20日進行。
澎湖選委會今天舉行「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票」選務工作記者會，由總幹事許啟川主持，選委會各組提報選舉各項選務工作辦理情形。
許啟川表示，今年地方公職選舉，其中縣長公辦政見發表會，6位縣長參選人都選擇以辯論方式發表，促成澎湖縣長選舉史上，首次公辦電視政見發表會以辯論方式來進行，11月18日及20日下午2時30分辦理，將透過澎湖有線電視和網路直播。
選委會指出，澎湖地方公職選舉人數，預估有9萬2000多人，全國性公民投票則有9萬4000多人。
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