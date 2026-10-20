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沈伯洋民調反超蔣萬安17％ 他舉上一次封關民調結果「差異非常大」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席北投市場改建工程開工典禮。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北投市場改建工程開工典禮。記者蘇健忠／攝影

台北市信民兩岸研究協會今公布第二次台北市長選舉民調，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，國民黨現任市長蔣萬安33.3%，雙方差距17個百分點。國民黨台北市議員詹為元表示，上一次台北市長選前封關民調，戴立安做的跟選舉結果，有非常大差異。

2026九合一選舉

詹為元指出，他尊重各家不同民調，有高低不同，這次民調的松山信義區，看起來有下滑，但他認為，因為民調的樣本數，大概就1千多份，分到各區域，其實樣本數本身，本來就是比較小樣本的取樣，所以就會有些偏差。

詹為元表示，各區域的民調數字，都是一個參考的依據，根據高或低，做好準備，該調整的政策、選舉節奏，都會努力調整，但最後還是希望11月28號，支持者以及支持蔣萬安的人，都能出門投票，票票入匭，用選票來做最真實的民意調查。

信民協會10月20日發布第二次台北市長選舉民調，由民調專家戴立安負責問卷設計及分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間從10月14日至10月16日，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），抽樣誤差最大值為±3.0%。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

沈伯洋 蔣萬安 民調 2026九合一選舉

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