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投票倒數39天 蘇巧慧：跟沈伯洋辦活動全力衝刺

中央社／ 新北20日電

蘇巧慧今天表示，「洋流慧聚、雙北雙贏」得到越來越多人的認同，聚的人越來越多，未來會跟沈伯洋一起舉辦更多活動，把握投票前的最後39天，繼續努力、全力衝刺。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席參選連任的民進黨議員張錦豪萬里、金山聯合競選總部成立大會，受到現場數百支持者歡迎，民眾熱情大喊「凍蒜」，氣氛相當熱烈。

蘇巧慧表示，金山、萬里擁有豐富山海、漁業文化及觀光資源，未來將與張錦豪攜手合作，加速推動台62線延伸萬里、金山，以及「新皇冠海岸」觀光計畫，結合在地漁業、溫泉及文化特色，帶動地方產業發展。

蘇巧慧接受媒體聯訪時針對「洋流」外溢全台，據黨內的評估，洋流已帶動正向影響，讓膠著的地區翻盤的希望大增的問題表示，「洋流慧聚、雙北雙贏」不只是一句口號，而是真的身體力行。

蘇巧慧表示，在這次選戰中想要傳達給大家的價值，就是用正面、陽光的態度，講述對城市的政見跟願景，把對城市的愛，能夠在這場選戰當中表達出來，爭取機會來為城市來服務，跟大家一起努力。

她表示，很高興這個態度能夠得到越來越多人的認同，聚的人越來越多，「我真的感到非常高興」。

她表示，未來會跟民進黨台北市長參選人沈伯洋一起舉辦更多線上、線下的活動，把握投票前最後的39天。「我們真的會繼續努力、全力衝刺」，希望在11月28日在選票上看到大家的認同。

2026九合一選舉 蘇巧慧 沈伯洋 新北市選舉

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