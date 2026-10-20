影／開票之夜不在本命區引臆測 許淑華：沒要開票給誰看

南投縣長之爭，縣長許淑華拚連任，對決民進黨參選人温世政。藍營公布11月28日開票之夜將在草屯登場，但許淑華過去開票之夜多在南投市本命區，此次卻移師草屯引發臆測。許淑華說，主要考量安全，「沒有考量要開票給誰看」。

距離投票日僅剩39天，國民黨南投縣黨部近日公告南投縣長暨13鄉鎮市長選舉開票之夜資訊，宣布11月28日（六）投開票當天，今年開票之夜將在草屯大成街上的「許淑華與草屯鎮長簡賜勝聯合競選總部」的右側空地登場。

由於，許淑華的本命區及其縣黨部均在南投市，因此過去開票之夜多在南投市舉行，此次卻罕見移師草屯辦理，加上民進黨參選人温世政家住草屯、當地前議員林昆熠回鍋參選且劍指議會龍頭等，引發開票給對手看、議會龍頭選邊站等臆測。

對此，許淑華說，「沒有考量要開票給誰看」，也無立場問題，單純就是考量過去開票大多是在國民黨南投縣黨部，但黨部空間不足，且位在十字路口，導致每次計票時會有大批支持者站在馬路外側關心，比較危險，而有安全上的疑慮。

經評估，若是在草屯競選總部開票，其前方廣場腹地更為充足，計票空間夠大，沒有危險疑慮，能夠支應來關心開票的民眾，以及媒體及相關工作需求，因此決定今年在草屯舉行開票之夜；黨部同時也有其功能，屆時將計票回報給中央黨部。