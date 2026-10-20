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蘇巧慧金山萬里聯合競總成立 打造宜居北海岸

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午接連出席與新北市議員張錦豪的萬里、金山聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午接連出席與新北市議員張錦豪的萬里、金山聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午接連出席與新北市議員張錦豪的萬里金山聯合競選總部成立大會。蘇巧慧表示，金山、萬里擁有豐富的山海、漁業文化及觀光資源，未來將與張錦豪攜手合作，加速推動台62線延伸萬里、金山，改善北海岸交通路網，同時推動「新皇冠海岸」觀光計畫，結合在地漁業、溫泉及文化特色，帶動地方產業發展。

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蘇巧慧表示，張錦豪長期深耕金山、萬里，不僅持續關心台62線延伸工程，以及爭取台大醫院金山分院綜合大樓興建，更在2024年山陀兒颱風重創北海岸時，第一時間串聯在地青年志工，協助受災鄉親清理家園，並持續追蹤排水及防災設施改善。蘇巧慧指出，自己與張錦豪都長期在地方服務，深知在地居民對交通、建設及生活品質的期待，未來將持續整合中央與地方資源，讓各項建設加速推進。

蘇巧慧指出，金山、萬里有得天獨厚的自然環境與文化資源，未來將推動「新皇冠海岸計畫」，串連北海岸八個行政區的觀光資源，更要針對28個漁港進行「漁港總體檢」並盤點各漁港的交通環境，打造更好的觀光體驗。

蘇巧慧也說，她會打造全運具友善的交通環境，尤其針對自行車導入每5公里設置「智慧駐車間」，並規畫打氣站與供水設施；未來市政府也將與計程車司機業者合作，將計程車納入觀光與長照政策規劃，除了讓觀光客來到北海岸旅遊更方便，也能深入地方，為行動不便的長輩服務。

針對金山區，蘇巧慧將串聯金山老街、磺港漁港、朱銘美術館、萬金杜鵑及溫泉等特色景點，發展四季旅遊及深度體驗行程，同時結合金山溫泉資源，推動養生觀光與夜間旅遊，吸引更多遊客留宿北海岸。萬里則將整合龜吼漁港、萬里海水浴場至基隆大武崙一帶，並優化瑪鋉溪帶狀公園、萬里獅子公園自行車道及步行系統。

蘇巧慧也說，北海岸長輩人口眾多，她將以台大醫院金山分院為中心，結合科技產業與醫療專業，導入智慧醫療照護，協助居民及早掌握健康狀況，讓醫療照顧更加即時、便利。期望透過醫療院所、科技企業與市府三方合作，提升偏遠地區的醫療可近性。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午接連出席與新北市議員張錦豪的萬里、金山聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午接連出席與新北市議員張錦豪的萬里、金山聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧 萬里 金山 2026九合一選舉 新北市選舉

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