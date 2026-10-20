民調領先 謝國樑：與對手差距不大 會持續用直播呈現他與市民良性互動

國民黨今天公布基隆市長民調，指市長謝國樑領先且連任氣勢擴大。謝說，近期幾次民調，他和對手童子瑋的差距不大，會以完整直播畫面讓大家看到他與市民的良好互動，並笑說他最強的支持族群是「0至6歲」，只惜他們沒有投票權。

國民黨基隆市黨部委託全國公信力民意調查公司進行民調，指謝國樑施政滿意度達52.7%，選舉支持度也以41.3%，領先童子瑋的35.7%。當選看好度方面，謝國樑更以45.0%領先童子瑋的26.5%，雙方差距達18.5%。

依年齡層分析，謝國樑在30至39歲、50至59歲、60至69歲及70歲以上族群，支持度領先童子瑋。童子瑋則在20至29歲、40至49歲族群領先。

謝國樑說，陸續有一些民調，其實差距都不大。他目前的確是很努力都在第一線拜票，然後把實際的情況，透過直播，非常完整的呈現在市民眼前，讓支持者和媒體看到。 事實上他在拜票的時候，各個年齡層其實都相當受歡迎，願意來跟他接觸。

謝國樑表示，拜票握手的時候，就算年輕族群，也相當願意來跟他握手。很可惜是他「最強的族群」是0到6歲的小朋友，只可惜他們沒有公民投票權。大家從直播可以看到，小朋友看到他很開心，前天還有小朋友堅持一路陪同，大概陪了15分鐘以上。

謝國樑指出，會有這種現象，可能表示他對於孩子過去一段時間的關心，軟硬體的建置，服務的提供，其實讓大家知道，他是有心想要為孩子跟家長做更多的事情，對於長者市府現在也有具體的關懷。

謝國樑說，他會持續加大力道，用完全真實、完整呈現給媒體跟市民朋友的直播畫面，告訴大家他跟市民現在的良好互動，這也是他跟競爭對手之間的區隔。

國民黨基隆市黨部今公布基隆市長選舉民調，指市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%。圖／基隆市黨部提供