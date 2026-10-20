快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

民調領先 謝國樑：與對手差距不大 會持續用直播呈現他與市民良性互動

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表示，會以完整直播畫面讓大家看到他與市民的良好互動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，會以完整直播畫面讓大家看到他與市民的良好互動。記者邱瑞杰／攝影

國民黨今天公布基隆市長民調，指市長謝國樑領先且連任氣勢擴大。謝說，近期幾次民調，他和對手童子瑋的差距不大，會以完整直播畫面讓大家看到他與市民的良好互動，並笑說他最強的支持族群是「0至6歲」，只惜他們沒有投票權。

2026九合一選舉

國民黨基隆市黨部委託全國公信力民意調查公司進行民調，指謝國樑施政滿意度達52.7%，選舉支持度也以41.3%，領先童子瑋的35.7%。當選看好度方面，謝國樑更以45.0%領先童子瑋的26.5%，雙方差距達18.5%。

依年齡層分析，謝國樑在30至39歲、50至59歲、60至69歲及70歲以上族群，支持度領先童子瑋。童子瑋則在20至29歲、40至49歲族群領先。

謝國樑說，陸續有一些民調，其實差距都不大。他目前的確是很努力都在第一線拜票，然後把實際的情況，透過直播，非常完整的呈現在市民眼前，讓支持者和媒體看到。 事實上他在拜票的時候，各個年齡層其實都相當受歡迎，願意來跟他接觸。

謝國樑表示，拜票握手的時候，就算年輕族群，也相當願意來跟他握手。很可惜是他「最強的族群」是0到6歲的小朋友，只可惜他們沒有公民投票權。大家從直播可以看到，小朋友看到他很開心，前天還有小朋友堅持一路陪同，大概陪了15分鐘以上。

謝國樑指出，會有這種現象，可能表示他對於孩子過去一段時間的關心，軟硬體的建置，服務的提供，其實讓大家知道，他是有心想要為孩子跟家長做更多的事情，對於長者市府現在也有具體的關懷。

謝國樑說，他會持續加大力道，用完全真實、完整呈現給媒體跟市民朋友的直播畫面，告訴大家他跟市民現在的良好互動，這也是他跟競爭對手之間的區隔。

國民黨基隆市黨部今公布基隆市長選舉民調，指市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%。圖／基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今公布基隆市長選舉民調，指市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%。圖／基隆市黨部提供

國民黨基隆市黨部今公布基隆市長選舉民調，指市長謝國樑的施政滿意度破五成。圖／基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今公布基隆市長選舉民調，指市長謝國樑的施政滿意度破五成。圖／基隆市黨部提供

謝國樑 民調 直播 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵基隆站掛看板 謝國樑指特殊關係童子瑋反批抹黑

【即時短評】基隆400成為中央、地方執政優勢角力場

薔琵颱風逼近 謝國樑主持防颱會議：市府上緊發條、民眾要有防災意識

台鐵惹議…基隆車站 出現童子瑋廣告

相關新聞

謝典霖拚連任議員競總11月8日成立 羈押若延長恐錯過議長選舉

彰化縣議長謝典霖因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。儘管本人仍在押，下屆縣議員選舉將至，謝典霖服務團隊仍持續拜票，並預計於11月8日舉辦競選總部成立大會。不過，即使謝典霖順利當選下屆議員，若羈押獲准延長，能否再度角逐議長大位，仍充滿變數。

【重磅快評】賴清德可打通中台灣 盧媽不能對未來有想望？

台中市長盧秀燕昨天接下台北市長蔣萬安競選總部主委職務，稱蔣有95%時間須處理市政，選務需有人分攤，民進黨台中市議會黨團質疑盧忘了自己也是現任市長；其實，綠營大咖們也在做同樣的事，高雄市長陳其邁接賴瑞隆競總主委，也曾請假輔選，甚至總統賴清德不用請假就跑到雲林當劉建國的主委，難道兩人也忘了市政、國政？

沈伯洋民調領先穩贏？他示警「沉默螺旋」：支持者別過度樂觀

台北市長選戰民調出現變化，信民兩岸研究協會20日公布最新調查，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度以50.3%領先國民黨籍台北市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。對此，前桃園市議員王浩宇提醒，民調結果不代表選戰勝負已定，應留意「沉默螺旋」效應，蔣萬安支持者可能暫時不願表態，呼籲沈伯洋的支持者不要過度樂觀。

綠新媒體主任提醒：蔣萬安負聲量降 沈伯洋正聲量上不去

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調指出，民進黨沈伯洋支持度領先國民黨蔣萬安17個百分點。新媒體中心主任阮俊達表示，選舉倒數39天，還足夠發生可能翻轉選情的事件，驕兵必敗，應戒慎恐懼，並提出5點觀察提醒。

國民黨委外民調 基隆市長謝國樑當選看好度領先18.5%

藍營今公布基隆市長民調指出，市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%，反映現階段市民對謝連任有信心。未來會持續回應市民對交通、生活環境、城市建設及公共服務的期待，以具體施政成果回應民意。

沈伯洋推「市長我不想幹了！」 蔣萬安競辦批：紅衛兵式政治批鬥？

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示選上將推「市長，我不想幹了！」肥皂箱，與公教人員對談。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，這是「紅衛兵式」政治批鬥？喊話沈伯洋別裝傾聽基層。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。