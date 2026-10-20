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民進黨北市黨部6區全面配票 推1128配票行動指南

中央社／ 台北20日電

九合一選舉將於23日舉行競選號次抽籤。民進黨台北市黨部今天宣布，推出「台北要順、議員愛配」限量插畫海報，正式啟動1128配票行動計劃，期盼「洋流」效應讓議員席次全壘打。

2026九合一選舉

台北市黨部發布新聞稿表示，本週即將進行號次抽籤，今天特別推出「台北要順、議員愛配」限量插畫海報，邀請插畫師與設計師共同打造年輕視覺，集結25名台北市議員及1名山地原住民市議員參選人，正式啟動1128配票行動計劃。

市黨部主委吳沛憶表示，「洋流」流進台北市政府，「洋流」也要流進台北市議會。這是民進黨睽違10多年來，第一次啟動6區全面配票。希望爭取議會最多席次，未來共同推動台北市長參選人沈伯洋新政，爭取支持者認同並響應1128配票行動，將議員參選人全部送進市議會。

吳沛憶指出，近期市黨部接獲許多支持者來電及臉書私訊，主動詢問各選區配票方式。根據過去選舉研究顯示，當代選舉中配票行動要成功確實門檻相當高，必須要說服選民認同，並且資訊明確、有效宣傳出去，響應配票的選民比例要夠高，才會有效果。

市黨部說明，公告配票方式為士林北投選區依「身分證字號尾數」配票，按照5名參選人的抽籤號次由小至大排列，依序對應尾數「1、2」、「3、4」、「5、6」、「7、8」及「9、0」。

另外，內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華及大安文山等選區，則依「出生月份」配票，按照各區4名參選人的抽籤號次由小至大排列，依序對應「1至3月」、「4至6月」、「7至9月」及「10至12月」。

市黨部預告，已規劃簡單清楚的「1128配票行動指南」，待23日號次抽籤完成，將第一時間透過社群宣傳，後續也將發行「台北要順、議員愛配」海報及六大選區配票小卡供民眾索取，希望「洋流」能發揮全市效應，力拚議員全壘打。

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