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選前檢辦吳秀華家族農路案 黃建賓：別讓司法介入選舉

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立遭檢方帶走，國民黨立委黃建賓質疑，該案件已是多年前的舊案，檢調卻挑現在大規模搜索，不免讓人質疑司法介入選舉。圖／黃建賓辦公室
國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立遭檢方帶走，國民黨立委黃建賓質疑，該案件已是多年前的舊案，檢調卻挑現在大規模搜索，不免讓人質疑司法介入選舉。圖／黃建賓辦公室

國民黨台東縣長參選人、台東縣議長吳秀華家族涉土地開發農路案疑雲，檢調今天搜索吳秀華胞兄、前縣長吳俊立住家及家族辦公室等處，並將吳俊立帶回偵訊。吳秀華競選總幹事、國民黨立委黃建賓說，該案件已是多年前的舊案，檢調卻挑現在大規模搜索，不免讓人質疑司法介入選舉。

2026九合一選舉

黃建賓表示，這起案件已是多年前的舊案，檢調卻選在此時發動大規模搜索，讓人不禁懷疑，司法是否又要介入選舉？大家都說「沒選舉都沒事情，一選舉都有事情」，希望司法機關秉持公正立場，不要讓政治力量透過司法介入台東選舉，還給台東一場乾淨的選舉。

黃建賓指出，台東向來是民風純樸的地方，相關爭議並非最近才發生，若案件確實存在問題，檢調早就應該偵辦，而不是等到選舉期間才採取行動，否則很難讓支持者相信司法的公平性。他也坦言，過去在選區就不斷聽聞檢調可能有所動作，再加上今年選舉查賄案件特別多，連立委都質疑，查賄的30元標準究竟如何認定，法務部卻無法給出明確答案，難免讓外界懷疑有「挑顏色辦案」的情況，司法機關應向社會提出公平、合理的說明。

至於是否衝擊選情，黃建賓說，多少會打擊選舉士氣，但他更擔心的是進一步加深民眾對司法的不信任。如果案件確實有問題，為何不在第一時間偵辦，反而等到選前剩下40天的時候才偵辦，說沒有介入，民眾會相信嗎？

黃建賓 吳秀華 司法 2026九合一選舉

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