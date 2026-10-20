沈伯洋邀教師、公務員吐苦水 葉元之酸：兩年立委突然間已知用火

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期規劃「市長，我不幹了」肥皂箱活動，邀請公務員與教師吐苦水。國民黨團今天召開記者會批評，教師荒及行政負擔沉重是全國性問題，沈伯洋身為執政黨不分區立委，不要求教育部提出解方，反而將矛頭指向台北市長蔣萬安，根本是推卸責任。

國民黨立法院黨團上午舉行「教師荒中央束手無策？沈伯洋為何不問教育部長！」記者會，由黨團書記長許宇甄及立委徐巧芯、葉元之、葛如鈞出席。

許宇甄表示，沈伯洋說要舉辦「市長，我不幹了」肥皂箱活動，聲稱要傾聽基層教師的壓力，讓國民黨團相當震驚。沈伯洋是否忘記自己是立法委員？擔任立委已超過兩年，難道不知道「教師法」第二條規定，教師的中央主管機關是教育部？教師人力不足、行政負擔沉重，並非台北市獨有的現象，而是全國性的警訊。

許宇甄指出，今年8月底，全國公立國中小正式教師開缺高達6464名，可實際錄取5676名，另有600多名代理教師遞補，反映全國跨縣市的師資供需問題。全台教師荒及基層壓力來源，正是中央政府造成的「五大地獄」，包括行政負擔過重、校園申訴濫用、親師衝突加劇、薪資待遇停滯及代理教師制度失衡。面對全國性的結構問題，沈伯洋過去從未提出相關教育法案，如今卻提出缺乏資源配套的雙導師制，形同惡搞基層教師。

許宇甄批評，過去民進黨在立法院占多數時，沈伯洋忙於黑熊學院相關事務，到了選舉才在台北市舉辦肥皂箱活動作秀。沈伯洋身為執政黨不分區立委，不監督行政院長卓榮泰、不質詢教育部長鄭英耀，反而將矛頭指向台北市長蔣萬安，根本是在推卸責任。因此，國民黨團提出三大訴求，第一，要求教育部立即提出全國教師缺額、流失原因及師資供需改善計畫；第二，全面檢討校事會議制度、教師行政負擔及申訴處理機制；第三，釐清中央與地方在人力編制、待遇經費及教師支持措施上的責任分工。同時呼籲沈伯洋，若是真心關心教師，就應要求教育部儘速提出解方。

葛如鈞表示，沈伯洋想利用教師騙選票，但教師事務的中央主管機關就是教育部，而目前中央執政的是民進黨。沈伯洋身為民進黨不分區立委，若真正關心教育政策，就應該多到立法院教育及文化委員會質詢。據統計，沈伯洋就任立委以來，前往教育及文化委員會的次數僅有兩次，這不是騙票什麼才是騙票？

葉元之說，教師短缺問題並非最近才發生，立法院教育及文化委員會過去兩年已多次討論相關議題，沈伯洋卻突然間彷彿「已知用火」、發現問題，還要教師告訴他基層究竟發生什麼事，讓人質疑是否還停留在「撥接時代」。徐巧芯批評，沈伯洋過去未替公教人員發聲，直到選舉才開始關心相關議題，甚至藉此挑起對立，形同「綠衛兵」煽動不同階級相互鬥爭。