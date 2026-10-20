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柯志恩拜會阿妹經紀人陳鎮川 拋「文化活動城市升級文化產業城市」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長柯志恩向知名音樂製作人陳鎮川（右）請益，盼讓高雄從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，創造長期商機與工作機會。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長柯志恩向知名音樂製作人陳鎮川（右）請益，盼讓高雄從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，創造長期商機與工作機會。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩再衝一波「演唱會經濟2.0」，繼拜會寬宏藝術董事長林建寰之後，再向天后張惠妹經紀人陳鎮川請益。柯志恩表示，高雄擁有場館與觀光人潮的優勢，從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，可創造長期商機與工作機會，把人才與產業鏈留在高雄。

2026九合一選舉

高雄市長陳其邁成功打造演唱會經濟，國民黨柯志恩接力提出「演唱會經濟2.0」政見，上周向知名音樂經紀人、音樂製作人陳鎮川請益，他建議高雄可爭取國際巨星來台演出的首站，並持續爭取舉辦金曲、金馬、金鐘等「三金」頒獎典禮，展現高雄文化發展的更多可能。

「高雄不缺舞台，缺的是讓舞台延伸成產業的完整布局」柯志恩指出，演唱會與大型展覽帶來的觀光人潮是良好基礎，但一次性的活動結束後，更關鍵的是能否留下人才、技術、企業與產業鏈。

柯志恩主張「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，透過大型活動實施「地方採購加值」，並建立在地演出產業認證平台，優先讓高雄在地的燈光、音響、舞台、影像製作與策展業者接單，共享演唱會經濟紅利。

柯志恩有意啟動「文化人才五年計畫」，預計培育5000名專業文化與影音製作人才，提供在地青年專業學習與職涯舞台，解決文化人才北移問題。

此外，未來高雄整合駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及亞洲新灣區等既有資源，串聯 AI 內容生成、XR 沉浸式體驗、動畫遊戲與數位 IP 產業，引進企業落地，打造文化科技聚落，讓高雄港灣與場館成為文化創新的實體舞台。

柯志恩強調，她人生的第一份工作就在影視圈，要讓每一場演出與展覽都能創造長期商機與工作機會，高雄邁向「亞洲文化產業首都」。

柯志恩 經紀人 城市 2026九合一選舉 高雄市選舉

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