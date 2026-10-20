台北市長民調首度領先 沈伯洋：勝負是在票上

信民協會公布最新台北市長民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋領先國民黨台北市長蔣萬安。對此，沈伯洋今天表示，「民調是在紙上，但是勝負是在票上」，持續力推政見爭取大家共鳴。

沈伯洋上午出席「國際美學產業職能大賽」，媒體會前聯訪時詢問，如何看最新民調顯示已贏過蔣萬安。

沈伯洋認為，自己比較不會一直去關注民調數字，「民調是在紙上，但是勝負是在票上」，現在距離11月28日投票日還有39天，民意是可能會瞬間翻轉的，自己所提政見有無獲得大家共鳴，這件事對自己來說才是最重要的，而非單純在看支持度或欣賞之類的。

由於蔣萬安昨天接受「少康戰情室」節目專訪，主持人趙少康問到蔣、沈近期民調持續拉近中，蔣萬安認為台北市政府平常民調都很高，但選舉開始被貼負面標籤，覺得最後仍會回到基本盤對決。媒體問相關看法為何。

沈伯洋表示，當年前台北市長陳水扁的民調滿意度也非常高，但競選連任時仍遭到許多不利因素，「選舉真的都很難講」，大家是在選舉過程中慢慢看清楚市政狀況，民意是每天每天在改變，且台北市的中間選民其實很多，對自己來講並非基本盤的對決，而是治理方式的對決。

媒體追問，如何看蔣萬安在專訪時提到沈是認知作戰專家，非常熟悉假消息如何影響民眾，且再提社區發毒品議題卻遭趙少康打斷；以及松山機場遷移、後送議題，蔣萬安說並非每件離島後送案都是急重症，所提高鐵綠色通道也被交通部長陳世凱批講不清楚。

沈伯洋說，全世界都知道自己是認知作戰專家，但這和選舉真的無關，認知作戰是國跟國之間的戰爭，自己和蔣萬安則是地方選舉，蔣提假訊息影響人，覺得蔣示範的蠻貼切，並舉大家都知道蔣在造謠毒品議題，卻無打算下車之意，繼續在節目上散佈假訊息。

對於松機後送部分，沈伯洋認為，蔣萬安的回答明顯還沒準備好，可能是被突襲提問，認為離島後送議題有高度急迫性，改以桃園機場、高鐵替代的時效性不夠，且還有班次問題，對於綠色通道做法也覺得疑惑，能夠全盤提出一個對策才是最重要，顯然現在所提意見還不夠成熟。

媒體再問到，趙少康專訪問蔣萬安時提到，推出許多政策怎還選得這麼辛苦，蔣似乎又在問A答B，但有提到在打破異溫圈，卻未正面回應或否認有關2028總統大選議題，若要挑戰連任，是否應正面回應。

沈伯洋認為，蔣萬安為現任市長、自己是挑戰者，蔣提自身政績並無問題，只是可能沒那麼好找，民眾都看在眼裡，這也是為何蔣最近又需要提出一些新政見，民眾自有公評，自己還是按照既有步調提出對台北市的願景，讓大家做比較。

他說，相信蔣萬安有用個人的方式在破圈，但自己認為並無破圈問題，因為大家都是台北市民，選完以後都還是一家人，對自己來講只有不同苦難和不同需求的人，所以要提出不同政策去滿足每名市民的需求。

同時，也尊重蔣萬安個人的選擇，若自己勝選會做滿4年任期，幸運連任的話一定要做滿8年，這是對台北市民盡到的責任。

媒體最後問到，近日是否要提教戰守則，希望支持者不要引發朝野之間的衝突，能否說明相關細節，以及外縣市都在發「洋流」應援小物， 溢流效益有無拉抬整體綠營選情。

沈伯洋表示，馬上就會提出教戰守則，會用圖卡方式告訴大家在網路上論戰可能需要什麼，不贊成去批評對方支持者，大家都是台北市民，每個人都是要爭取的對象。

同時，對手陣營現在一直在貼負面標籤，但「洋流」不怕潑髒水，自己會持續往前進，希望在這個城市建立「真善美」願景，這就是自己的想法。