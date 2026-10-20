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綠新媒體主任提醒：蔣萬安負聲量降 沈伯洋正聲量上不去

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）聲量提升，其過去言行也被挖出來檢視。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）聲量提升，其過去言行也被挖出來檢視。聯合報系資料照

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調指出，民進黨沈伯洋支持度領先國民黨蔣萬安17個百分點。新媒體中心主任阮俊達表示，選舉倒數39天，還足夠發生可能翻轉選情的事件，驕兵必敗，應戒慎恐懼，並提出5點觀察提醒。

2026九合一選舉

阮俊達指出，一、近期多數民調，從受訪者的政黨傾向分布，能看出泛綠選民踴躍表態，及藍白選民不太表態的現象，例如比如信民兩岸研究協會的民調，台北市泛綠選民高達42.2%，泛藍選民只剩26.6%，民眾黨則只有4.0%，就算政黨版圖會動態變化，也與大家熟知的台北市藍綠白結構相去甚遠。

阮俊達說，二、這份民調的執行者戴立安是民調專家，很清楚這個情況，所以不僅從民調支持度去推估得票率（按照不同投票率推估後，得票率從蔣萬安領先0.7%，到沈伯洋領先6.0%不等），也參考TVBS民調樣本的政黨傾向來加權，若是這樣加權，那蔣萬安的支持度仍領先7%，還在誤差範圍外。

阮俊達表示，三、沈伯洋的民調，雖然趨勢向上，但仍須謹慎看待，即使是今天投票，按照戴立安的民調，沈伯洋不一定會贏。假使按照TVBS的民調，更是還有一小段差距要追趕。

阮俊達指出，四、沈伯洋的周聲量持續領先蔣萬安，並高居全國政治人物第一名，處於平穩的高原期；然而，數據背後仍有隱憂，首先是正面文章比例「升不上去」，連續四周都在26%到28%左右，不差，但沒有更好。其次是負面文章比例連續兩周破四成，竟比隔壁新北市的李四川還高，代表對手陣營的負面選戰攻勢仍有收穫。

阮俊達說，五、最值得注意的數據是負面文章比例，蔣萬安上周已經下降到50.1%，是沈伯洋宣布參選以來的最低的一周，原因也很明顯，蔣萬安談松山機場遷移、擴大都更等未來政策，縱然沒有準備好，至少也不會引發立即的民怨。蔣萬安也開始接受專訪，會對背稿、問A答B有意見的，主要是已經支持沈伯洋的選民，藍營支持者倒覺得至少他跨出了一步，而不太關心政治的民眾，則根本不會看這些專訪。

沈伯洋 蔣萬安 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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