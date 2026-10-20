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沈伯洋民調領先穩贏？他示警「沉默螺旋」：支持者別過度樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
戴立安民調顯示，台北市長選舉沈伯洋以50.3%領先蔣萬安33.3%，差距達17個百分點。聯合報系資料照
戴立安民調顯示，台北市長選舉沈伯洋以50.3%領先蔣萬安33.3%，差距達17個百分點。聯合報系資料照

台北市長選戰民調出現變化，信民兩岸研究協會20日公布最新調查，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度以50.3%領先國民黨籍台北市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。對此，前桃園市議員王浩宇提醒，民調結果不代表選戰勝負已定，應留意「沉默螺旋」效應，蔣萬安支持者可能暫時不願表態，呼籲沈伯洋的支持者不要過度樂觀。

2026九合一選舉

王浩宇表示，民調中呈現的支持度與選民實際投票傾向仍有差異，尤其當一方聲勢較強時，支持者可能更願意公開表態；相對處於劣勢的一方，則可能因環境氛圍而保持沉默，形成表態率上的落差。

王浩宇指出，台北市選情仍受基本盤影響，即使沈伯洋目前聲勢看漲，也不能因此認為勝券在握。他日前也提醒，若看到沈伯洋在民調中拉近差距甚至領先，仍應謹慎看待，不能忽略蔣萬安支持者可能尚未充分表態的情況。

王浩宇強調，氣勢與基本盤都是選戰的重要因素，支持者仍須努力到最後一刻，不能只憑民調數字判斷勝負。

戴立安民調顯示，台北市長選舉沈伯洋以50.3%領先蔣萬安33.3%，差距達17個百分點。圖／AI協作
戴立安民調顯示，台北市長選舉沈伯洋以50.3%領先蔣萬安33.3%，差距達17個百分點。圖／AI協作

由台北市信民兩岸研究協會（信民協會）公布的民調，沈伯洋支持度較9月增加9.8個百分點，蔣萬安則下滑8.4個百分點。若以市長適合度來看，沈伯洋為56.6%，蔣萬安為41.2%，沈領先15.4個百分點；至於當選看好度，蔣萬安以39.5%略高於沈伯洋的37.7%，差距僅1.8個百分點。

這項民調由信民協會委託戴立安先生負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，從10月14日進行至10月16日，成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），抽樣誤差最大值為±3.0%。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 民調 王浩宇

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