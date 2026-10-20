科技助攻選戰 教授、工程師開發遊戲 闖關認識徐欣瑩政績

選戰宣傳不只有看板、造勢與口號，還能把政績做成遊戲！新竹縣近日出現網頁遊戲「欣瑩政績遊戲大廳」，由1名住在竹北的大學教授攜手竹北工程師MK共同開發，設計跑酷、打地鼠等13款闖關遊戲，將國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩過去的問政成果與競選政見融入關卡，展現理工人獨有的浪漫，也讓政治宣傳多了年輕、有趣的呈現方式。

徐欣瑩表示，看到支持者運用專業、創意與行動為她加油，感到很溫暖、很感動，也非常感謝。每一份自發的支持，都是一路上最珍貴的力量，讓她面對挑戰時更有動力繼續向前。

開發遊戲的大學教授平時從事多媒體與遊戲設計，長期關注新竹地方發展。他形容，理工人不太會講漂亮的話，但做的事都很漂亮，因此決定運用自身專長，把對地方治理的關心轉化為遊戲，讓更多人透過互動認識地方議題。

教授指出，徐欣瑩從成功大學測量工程學系畢業，取得交通大學土木工程碩、博士學位，歷經測量技師、衛星測量研究員、大學教師等專業歷程，後來投入公共事務，擔任縣議員與立法委員，在他眼中每一步都是不同領域的挑戰。

另一名開發者MK表示，他認識徐欣瑩已有10多年，認為她為人謙虛、有魄力，面對民眾陳情也會設法排除困難。他希望透過遊戲，讓更多年輕人認識徐欣瑩，因此蒐集她在新竹縣13鄉鎮市的相關政績，設計成闖關地圖。

「欣瑩政績遊戲大廳」涵蓋校園安全、教育、水利、環保治水、交通、健康醫療及客家文化等主題，玩家闖關之餘，也能認識相關問政成果與政策願景。遊戲網址：https://hsu-games-hub.pages.dev/

「欣瑩政績遊戲大廳」涵蓋校園安全、教育、水利、環保治水、交通、健康醫療及客家文化等主題。圖／徐欣瑩競辦提供