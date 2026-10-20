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謝典霖拚連任議員競總11月8日成立 羈押若延長恐錯過議長選舉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議長謝典霖及父母涉期約賄選，謝典霖與父親遭裁定羈押禁見，目前的羈押期限預計在選舉11月28日前約10天屆滿。聯合報系資料照
彰化縣議長謝典霖及父母涉期約賄選，謝典霖與父親遭裁定羈押禁見，目前的羈押期限預計在選舉11月28日前約10天屆滿。聯合報系資料照

彰化縣議長謝典霖因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。儘管本人仍在押，下屆縣議員選舉將至，謝典霖服務團隊仍持續拜票，並預計於11月8日舉辦競選總部成立大會。不過，即使謝典霖順利當選下屆議員，若羈押獲准延長，能否再度角逐議長大位，仍充滿變數。

2026九合一選舉

競選總部成立活動文宣近日曝光，謝典霖與母親、前立委鄭汝芬合照，主打「懇請集中選票、捍衛在地服務價值」，持續催出支持者選票。

謝典霖與父親謝新隆日前因涉嫌詐取公款及在議會設宴賄選，雙雙遭法院裁定羈押禁見，鄭汝芬則以100萬元交保。謝典霖已登記參選下屆縣議員，儘管本人目前遭羈押，仍由母親及競選團隊持續拜票、爭取支持。

黨內人士指出，謝家長期深耕地方，服務受到肯定，仍有一定的支持基礎，謝典霖遭羈押也可能激發部分藍營支持者的同情票，認為其仍有機會當選縣議員。

不過，謝典霖即使順利當選議員，能否再度連任議長仍存在變數。新一屆彰化縣議員將於12月25日宣誓就職，並隨即進行正、副議長選舉。謝典霖目前的羈押期限預計在選舉11月28日前約10天屆滿，若檢方認為仍有羈押必要，將再向法院聲請延長羈押，是否延押則由法院裁定。

依相關規定，當選議員須完成宣誓就職，才能取得議員職權，正、副議長選舉也須於議員宣誓就職後舉行。若謝典霖屆時仍遭法院再度裁定羈押兩個月，恐怕無法親自出席12月25日宣誓，就無法參與當天的正、副議長選舉。因此謝典霖能否再度角逐議長，仍有待釐清相關法規適用及後續羈押情形。

彰化縣議長謝典霖因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今，競選團隊仍預計於11月8日舉辦競選總部成立大會。圖／讀者提供
彰化縣議長謝典霖因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今，競選團隊仍預計於11月8日舉辦競選總部成立大會。圖／讀者提供

謝典霖 議員 罷免 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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