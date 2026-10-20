沈伯洋要聽公務員、教師意見 王鴻薇批作秀：928放假修法為何反對？

民進黨台北市長參選人沈伯洋計畫推出「市長，我不幹了」企畫，搜集公務員與教師的意見。國民黨立委王鴻薇今在社群平台上發文質疑，928教師節全國放假修法時，沈伯洋為什麼要反對？當民進黨台北市議員簡舒培「索資佛地魔」霸凌台北市公務人員的時候，沈伯洋為什麼不吭聲？

王鴻薇表示，沈伯洋市政外行，又發出迴力鏢。沈計畫推出「市長，我不幹了」企畫，要搜集公務員與教師的意見，但這項選舉策畫，更讓人懷疑其專業到底在哪？

王鴻薇指出，教師現場環境壓力升高，許多第一線老師紛紛離職，缺少教師更是台北市重要的問題，沈伯洋擔任立委教師節全國放假都投不同意，推托說民進黨有自己版本，都是別人去脈絡化；而在教師極度缺乏下，沈伯洋前陣子還提出「雙導師」政見，到底是太無知還是太天真？完全就是市政大外行。

王鴻薇表示，台北市公務員最聞風喪膽的「索資佛地魔」簡舒培，在協調會、質詢時只要不滿，簡的辦公室便會針對該承辦人進行「報復性索資」，曾要求一天內處理20萬筆資料，甚至傳出因其助理遭警方開立罰單，隨後辦公室便向警察局索取全市派出所近半年的勤務班表，沈伯洋至今根本一句話都不敢吭一聲。

王鴻薇批評，當洋流遇到新潮流，沈伯洋不敢也不願挺基層公務員，放上肥皂香也不過是選舉作秀而已。