國民黨委外民調 基隆市長謝國樑當選看好度領先18.5%

藍營今公布基隆市長民調指出，市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%，反映現階段市民對謝連任有信心。未來會持續回應市民對交通、生活環境、城市建設及公共服務的期待，以具體施政成果回應民意。

中國國民黨基隆市黨部委託全國公信力民意調查公司，在10月13至16日針對基隆市民進行調查。市黨部說，有效樣本1071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99%。

市黨部指出，在謝國樑施政評價方面，表示滿意的受訪者52.7%，高於不滿意36.6%，相差16.1%。謝國樑施政目前獲得過半受訪市民肯定，未來會持續回應市民對交通、生活環境、城市建設及公共服務的期待，以具體施政成果回應民意。

依年齡層分析，謝國樑在30至39歲、50至59歲、60至69歲及70歲以上族群，支持度領先童子瑋。童子瑋則在20至29歲、40至49歲族群領先。

國民黨基隆市黨部表示，不同年齡層的支持結構有差異，謝國樑團隊將持續關注青年、交通、在地就業及城市建設等議題，回應各年齡層市民的實際需求。民調領先更代表責任，接下來將持續深入基層、傾聽民意，以務實行動推動市政，回應市民期待，爭取更多市民認同。

國民黨基隆市黨部今公布基隆市長選舉民調，指市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%。圖／基隆市黨部提供